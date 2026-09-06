Baleares
Interceptados 66 migrantes llegados en tres nuevas pateras a Cabrera y Mallorca
En lo que va de año han llegado al archipiélago 277 pateras con 5.161 inmigrantes
EFE
Un total de 66 migrantes han sido interceptados este domingo después de haber conseguido alcanzar las aguas de Baleares a bordo de tres pateras: dos a la isla de Cabrera y una a la de Mallorca.
Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, la primera patera ha sido localizada a las 8:50 horas con 26 personas de origen subsahariano a 12 millas de la línea de costa de la zona del Faro del Cabo de las Salinas de Mallorca.
En el dispositivo han intervenido Salvamento Marítimo, la Guardia Civil del Puesto Principal de Campos y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).
Horas más tarde, a las 13:42 horas, se ha interceptado una segunda embarcación con 27 inmigrantes subsaharianos a bordo a 18 millas al sureste de la isla de Cabrera.
En este caso, también han participado en la localización de la embarcación Salvamento Marítimo, la Guardia Civil del Puesto Principal de Santanyí y la Usecic.
La tercera patera del domingo ha sido interceptada a las 14:10 horas con 13 magrebíes a bordo a 18 millas al sureste de Cabrera.
El operativo de rescate ha contado con la intervención de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil del Puesto Principal de Santanyí y la Usecic.
Según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares, en lo que va de año han llegado al archipiélago 277 pateras con 5.161 inmigrantes.
En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.
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