Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La evolución del puerto de A CoruñaLa burbuja de los cachés musicalesEl Flores Rock sube de nivelAsí fue el Villareal 2 - 3 DeportivoSAIC y Navantia disparan la demanda de técnicosLas flores que saben a nube
instagramlinkedin

Baleares

Interceptados 66 migrantes llegados en tres nuevas pateras a Cabrera y Mallorca

En lo que va de año han llegado al archipiélago 277 pateras con 5.161 inmigrantes

Salvamento Marítimo.

Salvamento Marítimo. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Palma

Un total de 66 migrantes han sido interceptados este domingo después de haber conseguido alcanzar las aguas de Baleares a bordo de tres pateras: dos a la isla de Cabrera y una a la de Mallorca.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, la primera patera ha sido localizada a las 8:50 horas con 26 personas de origen subsahariano a 12 millas de la línea de costa de la zona del Faro del Cabo de las Salinas de Mallorca.

En el dispositivo han intervenido Salvamento Marítimo, la Guardia Civil del Puesto Principal de Campos y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

Horas más tarde, a las 13:42 horas, se ha interceptado una segunda embarcación con 27 inmigrantes subsaharianos a bordo a 18 millas al sureste de la isla de Cabrera.

En este caso, también han participado en la localización de la embarcación Salvamento Marítimo, la Guardia Civil del Puesto Principal de Santanyí y la Usecic.

La tercera patera del domingo ha sido interceptada a las 14:10 horas con 13 magrebíes a bordo a 18 millas al sureste de Cabrera.

El operativo de rescate ha contado con la intervención de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil del Puesto Principal de Santanyí y la Usecic.

Según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares, en lo que va de año han llegado al archipiélago 277 pateras con 5.161 inmigrantes.

Noticias relacionadas

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las magdalenas de A Coruña que llegaron hasta Zara desde el Quinto Pino: 'Estoy superescondida, pero lo uso como reclamo
  2. Villarreal CF - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga EA Sports en vivo | Giménez, única novedad en el once del Dépor
  3. Fallece a los 86 años la madre de Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex
  4. El Concello de A Coruña sigue adelante con el plan para rediseñar la zona de la Torre y reducir los pisos en su entorno sin esperar al informe de la Unesco
  5. SAIC y Navantia disparan la demanda de técnicos: «No hay suficientes jóvenes»
  6. Los Cantones de A Coruña, a un vuelo de su nueva imagen: del carril bici a la grada del Obelisco
  7. Capilla ardiente en el Hospital San Rafael por la muerte de su presidenta y cofundadora, Benigna Peña
  8. Los propietarios de As Percebeiras se plantean vallar los terrenos ante el incremento del aparcamiento irregular en la zona

Multas y vigilancia en la estación de tren de A Coruña ante los coches que paran para recoger y dejar pasajeros

Multas y vigilancia en la estación de tren de A Coruña ante los coches que paran para recoger y dejar pasajeros

Deporte, música, juegos y fotomatón en el Día de las Familias en Eirís

Deporte, música, juegos y fotomatón en el Día de las Familias en Eirís

Eirís celebra el Día de las Familias

Eirís celebra el Día de las Familias

Interceptados 66 migrantes llegados en tres nuevas pateras a Cabrera y Mallorca

Interceptados 66 migrantes llegados en tres nuevas pateras a Cabrera y Mallorca

A Coruña retoma las clases con 31.170 alumnos, 366 menos que el curso pasado

A Coruña retoma las clases con 31.170 alumnos, 366 menos que el curso pasado

Más de 20.000 personas sucumben a la nostalgia millennial en el Recorda Fest de A Coruña

Más de 20.000 personas sucumben a la nostalgia millennial en el Recorda Fest de A Coruña

La etapa 15 de la Vuelta a España, en imágenes

La etapa 15 de la Vuelta a España, en imágenes

Comprar barato es cada vez más caro: los pisos más asequibles en Galicia suben el doble que en las millas de oro

Comprar barato es cada vez más caro: los pisos más asequibles en Galicia suben el doble que en las millas de oro
Tracking Pixel Contents