Éxito nas salas
A película galega «Decorado» cólase como a sexta animación máis vista nos cines franceses
O seu director e guionista, o coruñés Alberto Vázquez, soña con chegar ás salas de Xapón este ano e concurrir na carreira polo Óscar
Mar Mato
O cinema galego segue a vivir pequenos pero grandes milagres. O último é o recoñecemento que está a colleitar a película «Decorado». O filme que logrou este ano o Premio Goya á Mellor Animación estreouse días atrás en Francia. Nas súas primeiras xornadas nos cines galos, situouse como a sexta película de animación máis vista, segundo os datos da Box Office francesa.
Esta longametraxe de debuxos animados para adultos -dirixida e ideada polo ilustrador coruñés Alberto Vázquez- conseguiu 4.813 espectadores nas salas francesas entre o 26 de agosto e o 2 de setembro. Foi a súa primeira semana de proxeccións.
O dobre de espectadores que en España
Para comprender a importancia destas cifras, debemos comparar os datos franceses cos españois. «Decorado» conseguiu nunha semana en Francia o dobre de espectadores que lograra en España durante todas as semanas que aguantou na carteleira. En concreto, foron 4.800 entradas en 49 salas galas fronte a 2.286 tiques en España. A longametraxe estreárase aquí a mediados de outubro do pasado ano.
Sen dúbida, un dos grandes impulsos cos que conta o filme na carteleira do país veciño é o premio logrado no festival de debuxos animados máis importante do mundo, Annecy. Este desenvólvese no país francés e está considerado como os Óscar da animación. Na súa última edición, neste 2026, «Decorado» logrou o premio Paul Grimault. Este está considerado como o terceiro galardón en importancia no certame galo.
Unha dobre satisfacción
Sobre a travesía no estado veciño, Alberto Vázquez resalta que «saír ás salas doutro país é interesante pero proxectar a película en Francia, o país por excelencia da animación e do cinema europeo é unha dobre satisfacción».
O director da película sinala que os distribuidores franceses (a empresa Le Pacte) «son moi recoñecidos e están facendo ben o seu traballo porque a película está funcionando». Recoñece tamén que o premio en Annecy «sempre axuda. É o festival de animación máis importante do mundo. Annecy en Francia é moi coñecido».
Nesa mesma semana na que «Decorado» se estreou nos cines franceses, a película de animación de Disney «Toy story 5» conseguiu en Francia 14.944 entradas e «Vaiana 2» superou as 14.700. Pola súa parte, Isabel Coixet conseguiu unhas 23.000 con «Tres despedidas».
Á espera de ir a Xapón e cos ollos postos nos Óscar
Vázquez agarda que fructifique a estratexia para ver «Decorado» no Xapón, país no que se vira a súa anterior longametraxe, «Unicorn wars». O filme, ademais, estreouse nos Estados Unidos. A distribuidora alí ten conseguido que varias das súas películas cheguen de finalistas aos Óscar polo que o director galego non oculta a súa ilusión de entrar no carreiro polo premio da Academia norteamericana.
Matiza que «cando eu fago unha película non penso niso. Se pensase en ir aos Óscar ou gañar premios, igual non faría as películas que fago. Faría unha longametraxe máis comercial, máis familiar e cuns valores máis adecuados a ese tipo de galardóns». Defende que as súas películas teñen un «obxectivo artístico» non agradar á maioría.
Humor negro e moita crítica social
No caso de «Decorado», presenta con humor negro a historia de Arnold, un rato en crise existencial e no paro que busca traballo. A súa situación económica é lastimeira. O filme presenta unha crítica ao sistema capitalista pero tamén ao individualismo.
Recoñece que o seu cinema «non é amable para todo tipo de espectadores. Ten moita crítica social e non son películas doadas».
O director quere parar unha «longa tempada»
En canto a iniciar un novo proxecto, sinala que espera «parar unha tempada longa». «Son proxectos que levan entre cinco e sete anos facelos -explica- así que tes que pensar moi ben onde te metes. Os filmes poden saír mal ou regular. Iso ocorre moito. Eu agora mesmo non teño moita enerxía así que teño que pensar que quero facer: máis películas, dedicarme outra vez á ilustración ou simplemente repousar. A creatividade necesita repouso para que haxa novas sementes que te ilusionen», conclúe.
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Fuente: Faro de Vigo
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