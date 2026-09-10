Los expertos detectan un nuevo patrón de violencia juvenil: más temprana, más impulsiva y con más armas blancas

Conmocionados aún por la tragedia, los vecinos de Manresa (Barcelona) se preguntan estos días qué pudo llevar a un grupo de chicos de entre 15 y 16 años –cuatro han sido detenidos ya- a participar en una reyerta el pasado 1 de septiembre en las fiestas de la localidad que acabó con la muerte por apuñalamiento de una persona de 45 que trató de mediar. Una pregunta parecida se hacen en Balaguer (Lleida) desde que saben que un menor de edad permanece internado en régimen cerrado por su implicación en la muerte de un joven de 26 años ocurrida el pasado 26 de agosto tras sufrir un accidente de tráfico y presentar el cuerpo zurcido a navajazos.

También se la hacen en Tudela (Navarra), donde un chaval de 17 años fue detenido el 27 de julio por –presuntamente- apuñalar a un hombre de 31 años en el cuello y el abdomen tras una discusión que había empezado con una broma. Y en Sevilla, donde un chico fue ingresado en un centro de internamiento tras apuñalar a un hombre de 32 años en la Feria de Abril. Y se la hacen en Barcelona desde el pasado 3 de mayo, cuando la Guardia Urbana detuvo a un menor acusándole de haber matado a puñaladas a un hombre en la calle de la Cera del barrio del Raval. La pregunta es: ¿qué pasa por la cabeza de un adolescente para haber normalizado en su vida la violencia hasta el extremo de acabar matando a una persona, o al menos a intentarlo?

La evolución de la violencia

Los expertos en violencia juvenil usan dos gafas para hablar de criminalidad de menores. Con las de ver de lejos, describen un panorama que invita a la esperanza. “Es un hecho constatable a simple vista y avalado por los datos: los jóvenes de hoy viven en entornos sociales y familiares menos marcados por la violencia que los de décadas pasadas”, afirma David Montero, sociólogo de la Universidad Internacional de la Rioja especializado en criminología y delincuencia juvenil.

Con las de ver de cerca, en cambio, el cuadro que pintan es distinto: “En los últimos cinco años, tras la pandemia, han aumentado los delitos violentos cometidos por menores. Es demasiado pronto para hablar de repunte pasajero o cambio de tendencia, pero lo cierto es que estamos volviendo a índices criminalísticos propios de principios del siglo”, avisa Esther Fernández-Molina, directora del Grupo de Investigación en Criminología y Delincuencia Juvenil de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Desde 2022, los homicidios y asesinatos cometidos por menores de edad en España no bajan del centenar

Las cifras que maneja la Fiscalía de Menores confirman estas impresiones. Entre 2021 y 2022, los homicidios y asesinatos cometidos por adolescentes pasaron de 88 a 101 casos y desde entonces se han mantenido por encima del centenar todos los años. El año pasado hubo 100, según señala la Memoria de la Fiscalía General del Estado publicada este jueves. El año anterior fueron 120.

En este documento, el ministerio público muestra su “seria preocupación y alarma por el incremento y auge de conductas cada vez más violentas realizadas por menores” y apunta a un patrón de delincuencia juvenil pospandémica muy distinta a la de décadas pasadas: los fiscales constatan que “la edad de comisión de los delitos está bajando” –el año pasado se archivaron 7.749 diligencias porque los presuntos infractores eran inimputables al tener menos de 14 años, un 74,21% más que el año anterior, aunque advierten que este porcentaje hay que mirarlo con prudencia por errores técnicos en los datos de 2024- y que los menores “banalizan y restan importancia al empleo de medios virulentos en su comportamiento social”.

Con 12 años de edad

Lo del acceso de los jóvenes a la violencia en edades cada vez más tempranas es algo que Alejandro Rodrigo lleva años constatando. Durante más de una década ha trabajado como técnico de libertad vigilada de menores conflictivos en juzgados de la Comunidad de Madrid y en ese tiempo ha observado cómo los chicos dispuestos a resolver las disputas a puñetazos o navajazos son cada vez más jóvenes.

“Hoy encontramos a críos de 12 años con una agresividad propia de un veinteañero. Han normalizado la violencia en sus vidas”, alerta este orientador familiar, que llama la atención sobre una vía prioritaria para interiorizar esa violencia que hace años no existía: la esfera virtual. “Si sus referentes son influencers que presumen de ser agresivos o cantantes de trap que cantan que debes matar al que mire mal a tu chica, no es extraño que acaben pensando que eso es lo normal”, razona. “El mundo online se ha convertido en el campo de entrenamiento de la violencia juvenil hoy en día. Si normalizas esas conductas en las redes, es fácil que termines aplicándolas también en la vida real”, añade David Montero.

El mundo online se ha convertido en el campo de entrenamiento de la violencia juvenil hoy en día. Si normalizas esas conductas en las redes, es fácil que termines aplicándolas también en la vida real David Montero — Sociólogo de la Universidad Internacional de la Rioja especializado en criminología y delincuencia juvenil

Otra novedad que presentan los menores violentos de hoy es su querencia por las armas blancas. “Las navajas estuvieron muy presentes en los entornos conflictivos juveniles en décadas pasadas, pero desaparecieron. Sin embargo, han vuelto. Los atestados policiales señalan últimamente su presencia como no lo hacían desde hace muchos años”, revela Molina-Fernández. No hablamos de un adorno, sino de un elemento de consecuencias imprevisibles. “La simple presencia de una navaja puede hacer que una pelea entre adolescentes acabe desembocando en un homicidio”, advierte esta criminóloga.

Patrón delictivo

El crimen de Manresa reúne varios rasgos del actual patrón de delincuencia juvenil: los menores presentes en la reyerta portaban armas blancas y todos provenían de entornos donde habían normalizado la violencia como modelo de comportamiento. De hecho, dos de los detenidos tenían antecedentes por robos violentos, un detalle sobre el que llaman la atención los expertos en delincuencia juvenil.

“Un chaval no pasa de ser un ángel a convertirse en asesino de la noche a la mañana, eso requiere una escalada. Empieza maltratando animales, luego se da al vandalismo, luego se mete en peleas, luego comete robos, primero sin violencia, después con violencia... hasta que acaba normalizando el delito en su vida. Las redes añaden gasolina a este proceso, pero a menudo ya había leña ardiendo debajo”, señala David Montero.

La simple presencia de una navaja puede hacer que una pelea entre adolescentes acabe desembocando en un homicidio Esther Fernández-Molina — Directora del Grupo de Investigación en Criminología y Delincuencia Juvenil de Universidad de Castilla-La Mancha.

El relato del camino que hoy puede llevar a un menor a convertirse en un homicida invita a plantear una pregunta: ¿puede evitarse? “A veces sí, pero eso requiere atención social. Por lo que hoy sabemos de los chicos de Manresa, está claro que los servicios sociales deberían haber intervenido hace tiempo, porque eran grupo de riesgo”, opina Montero.

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Los expertos en delincuencia juvenil piden tiempo e inversión pública para dilucidar si estos casos de violencia son ocasionales o marcan tendencia, pero señalan factores generacionales que podrían explicar su emergencia. “Los jóvenes son uno de los colectivos que han salido peor parados en la sociedad post pandémica. Puntúan mal en todos los indicadores sociales, desde la salud mental a la calidad de vida. La violencia es un síntoma más de la vulnerabilidad a la que hoy están expuestos los menores”, analiza Esther Fernández-Molina. En opinión del criminólogo Abel González, las actuales cifras de delitos cometidos por menores obligan a estar atentos, pero no alarmados. “Es inevitable que, tarde o temprano, un chaval acabe matando a una persona, por más que un solo caso ya cause un fuerte impacto social, como ha ocurrido ahora en Manresa”, defiende este experto en delincuencia juvenil.