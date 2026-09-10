Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así es el proyecto de residencia en el campus de ElviñaEn el aire el inicio de curso en el instituto ZalaetaLa panadería de A Coruña que hace uno de los tres mejores panes de EspañaA la venta nuevos vuelos en AlvedroResultados de InditexInforme PISA: el uso de la IA en tareas escolaresLos conciertos que vienen este otoño a A Coruña
instagramlinkedin

Memoria anual

La Fiscalía unifica criterio: las víctimas no podrán negarse a declarar si sus hijos presencian las agresiones machistas

La memoria fiscal avisa de un aumento del 28% en el número de asesinos persistentes, que tenían denuncias por maltratar a sus parejas anteriores

La Fiscalía alerta del aumento de los delitos cometidos por menores de 14 años

Concentración contra la violencia de género en el ayuntamiento de Madrid.

Concentración contra la violencia de género en el ayuntamiento de Madrid. / José Luis Roca / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Patricia Martín

Madrid

La Fiscalía ha fijado que las mujeres víctimas de violencia de género no podrán acogerse a la dispensa que les permite no declarar contra su pareja o expareja -que suelen utilizar cuando tienen miedo o se arrepienten, por algún motivo, de haber interpuesto la denuncia- cuando sus hijos menores hayan presenciado las agresiones. El nuevo criterio, que ha sido adoptado ante las decisiones contradictorias que estaban dictando algunos tribunales, considera a estos niños también víctimas del maltrato y antepone su protección al derecho de la madre a no declarar contra un familiar.

Así se refleja en la memoria anual de la Fiscalía, correspondiente al año 2025, que se ha publicado este jueves, que recoge una consulta realizada por una fiscalía territorial, sobre cómo interpretar el artículo 416.1.1, de la ley de enjuiciamiento criminal, que permite que determinados familiares o personas vinculadas al investigado no estén obligados a declarar contra él, así como la reforma posterior. Como muchas víctimas de la violencia de género, debido al miedo que sienten tras interponer la denuncia, se acogen a esta dispensa para no declarar contra el agresor, lo que muchas veces impide condenarle, la reforma de 2021 prohibió acogerse a esta posibilidad a "los parientes o tutores de los menores víctimas".

El problema es que no fijaba qué se entiende por "menores víctimas", por lo que unas audiencias lo han entendido como aquel niño que ha presenciado la violencia y otras solo para aquellos menores sujetos directos de la agresión. En respuesta a la consulta, la Fiscalía General ha fijado el criterio de que una víctima menor incluye también a todo niño o niña que presencia la violencia ejercida contra su madre, con lo cual como denunciante estas mujeres no pueden acogerse a la dispensa de no declarar.

Aumento de la dispensa

Por tanto, a partir de la respuesta de la Fiscalía general, los fiscales tienen que velar porque no se permita a las madres, cuyos hijos han presenciado actos violentos, no declarar contra sus agresores. Aún así, pese a que la orden del Ministerio Público se emitió el 28 de julio de 2025, la memoria indica que sigue aumentando el número de víctimas que se acogen a la dispensa: 20.977 en 2025, un 12,6% más que en 2024. Ante ello, la fiscalía pide mejorar la información, el acompañamiento y la detección temprana de las situaciones de riesgo.

La memoria recoge que el año pasado hubo un total de 50 feminicidios, una situación que la fiscal general, Teresa Peramato, ha calificado de "intolerable" en la presentación del balance de actuaciones del Ministerio Público. Un dato que la fiscalía considera especialmente preocupante, y que se repite -con algunas pequeñas variaciones-, año a año, es que solo el 22% de las asesinadas había denunciado previamente, lo que indica que, o bien minimizan el riesgo al que están expuestas, o bien no confían en que las instituciones vayan a protegerlas adecuadamente.

Los agresores persistentes

Además, la memoria pone el acento en que 14 de los 50 presuntos asesinos (un 28%) tenían antecedentes de maltrato hacia otras mujeres. Eran, por tanto, agresores persistentes, un fenómeno sobre el que las autoridades han puesto el foco en los últimos años. En 2024 fueron el 14% y en 2023 el 11%, por lo que se trata de una situación en aumento. Al mismo tiempo, el año pasado se interpusieron 204.342 denuncias, un 2,64% más que en 2024, correspondientes a 185.188 mujeres víctimas.

La memoria de 2024 destapó un fallo en los dispositivos de control telemático de maltratadores, ligado a un cambio en la empresa adjudicataria del sistema y la migración de los datos, que provocó una "gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios". La denuncia levantó una gran polvareda y provocó que la oposición exigiera la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Pero la situación se ha reconducido, según reconoce la propia fiscalía en la memoria de este año, con varias reuniones donde se han actualizado los protocolos y coordinado los cambios tecnológicos.

Noticias relacionadas

De hecho, el ministerio fiscal considera que las pulseras son un "instrumento clave para la protección de las víctimas" aunque sigue insistiendo en que hay incidencias técnicas y que en las zonas rurales hay dificultad para mantener la distancia de seguridad de 500 metros, así como problemas de cobertura.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La historia de amor de Hijos de Rivera con un polígono de A Coruña: 'Da vida a espacios en desuso de A Grela y crea otros de referencia
  2. Los usuarios de bus urbano en A Coruña celebran la inclusión del pago con tarjeta: 'He dejado dinero a gente para que pudiera viajar
  3. Cierra una de las históricas gasolineras de la N-6 en Oleiros
  4. El restaurante de A Coruña elegido para rodar la nueva temporada de ‘Clanes’ de Netflix: 'Buscaban un lugar que recordase a China
  5. Primeros derribos de viviendas en el entorno del Hospital de A Coruña para empezar a levantar la futura Torre Polivalente
  6. Seis condenados a cárcel y 940.000 euros en multas tras la caída de la red que distribuía droga en una floristería del Orzán de A Coruña: les pedían 'pimientos' y 'caramelitos
  7. Los influencers llegan a los tanatorios de A Coruña en busca del menú del día: 'Pagamos 20 euros los dos
  8. La Xunta tramita los nuevos corredores de los buses hacia la intermodal con las compañías operadoras

Kast baja el tono a la conmemoración de los 53 años del golpe de Pinochet mientras su partido reclama indultos para los uniformados presos tras el estallido social de 2019

Kast baja el tono a la conmemoración de los 53 años del golpe de Pinochet mientras su partido reclama indultos para los uniformados presos tras el estallido social de 2019

Los suscriptores de PS Plus Extra y Premium recibirán hasta 10 juegos en septiembre

Los suscriptores de PS Plus Extra y Premium recibirán hasta 10 juegos en septiembre

Porsche ingresará 1.000 millones de euros tras vender sus participaciones en Bugatti y Rimac

Porsche ingresará 1.000 millones de euros tras vender sus participaciones en Bugatti y Rimac

Italia deja en suspenso la cumbre del MED5 con España tras la crisis migratoria por Ceuta

Italia deja en suspenso la cumbre del MED5 con España tras la crisis migratoria por Ceuta

Virus y vuelta al cole: cómo mantenerlos alejados de nuestra casa

Virus y vuelta al cole: cómo mantenerlos alejados de nuestra casa

Gran expectación por la reapertura del Gadis del mercado de Monte Alto

Gran expectación por la reapertura del Gadis del mercado de Monte Alto

La etapa 18 de la Vuelta a España 2026, en directo

La etapa 18 de la Vuelta a España 2026, en directo

Segunda jornada lectiva en el instituto de Zalaeta de A Coruña: aún sin todos los alumnos y con desconfianza en la comunidad educativa

Segunda jornada lectiva en el instituto de Zalaeta de A Coruña: aún sin todos los alumnos y con desconfianza en la comunidad educativa
Tracking Pixel Contents