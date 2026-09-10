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Novo dicionario castelán-galego en liña: a RAG presenta unha ferramenta dixital con vocación pedagóxica

A Real Academia Galega lanza Dragbil, un dicionario bilingüe que conta con 26.000 entradas e busca facilitar a aprendizaxe do idioma

Presentación do novo dicionario bilingüe da Real Academia Galega.

Presentación do novo dicionario bilingüe da Real Academia Galega. / LOC

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RAC

A Real Academia Galega (RAG) estrea este xoves un dicionario en liña que traduce do castelán ao galego e que pode consultarse na web academia.gal e a través da aplicación do dicionario para Android e iOS. A nova ferramenta dixital Dragbil, que se presenta con vocación pedagóxica, consta dunhas 26.000 entradas, 55.200 acepcións, máis de 87.000 sinónimos de tradución e unhas 6.000 frases feitas. Está previsto que se vaia actualizando progresivamente e que no futuro estea dispoñible tamén a versión galego-castelán.

O desenvolvemento da ferramenta de tradución arrincou en 2014 como unha revisión da edición en papel do dicionario bilingüe que a RAG publicou en 2004, con 1.000 novos lemas, preto de 7.000 acepcións incorporadas, 15.000 sinónimos de tradución e 800 fraseoloxismos non incluídos na obra lexicográfica que serviu como punto de partida. A institución académica explica que o 95% das entradas foron modificadas. “Se nos viña expresando a necesidade de contarmos cunha ferramenta bilingüe en liña. O dicionario que hoxe presentamos é, neste sentido, unha ferramenta estratéxica, porque moita xente chega ao galego a través do castelán, tanto persoas galegas castelanfalantes coma doutras orixes”, expresa o presidente da RAG, Henrique Monteagudo.

Na presentación celebrada este xoves na sede da institución na Coruña tamén participou a académica Dolores Sánchez Palomino, directora de Dragbil, quen destacou a lexicografía moderna que combina as tendencias actuais con liñas tradicionais.

La académica María Dolores Sánchez Palomino, directora del nuevo Dragbil.

A académica María Dolores Sánchez Palomino, directora do novo Dragbil. / LOC

“A ferramenta que hoxe se presenta vai facilitar a continua actualización dunha maneira máis dinámica, en coordinación coa actualización do Dicionario da lingua galega da Academia e de acordo coas necesidades dos usuarios”, engadiu o coordinador do Seminario de Lexicografía, Manuel González González.

A Xunta de Galicia e o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades colaboraron coa posta en marcha do novo dicionario da Real Academia Galega, que contou tamén co apoio da Fundación Barrié, o que permitiu impulsar os traballos da área de lexicografía e a aplicación do dicionario.

Máis que unha lista de sinónimos de tradución

Os responsables do novo dicionario subliñan a especial importancia que ten a nova ferramenta para o ámbito do ensino, con especial atención á esfera contrastiva e distintiva. “A relación entre as linguas castelá e galega presenta unha problemática específica, froito en moitas ocasións da situación de contacto en que conviven e da súa proximidade estrutural”, indican.

Conta con numerosos apartados que tratan os contextos de uso, as frases feitas e a identificación de ‘falsos amigos’, como se denominan as palabras que comparten ambas as linguas con contidos diverxentes. “É o caso de voces coma rubio ou estudio, que en galego só significa ‘lugar de traballo’, mentres que ao feito de estudar lle chamamos estudo”, exemplifica a directora da obra.

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Trátanse tamén diverxencias de xénero e número que se dan en palabras como sal, así como construcións verbais que presentan diferenzas entre ambas as linguas, e introdúcense ademais indicacións fonéticas.

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