Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así es el proyecto de residencia en el campus de ElviñaEn el aire el inicio de curso en el instituto ZalaetaLa panadería de A Coruña que hace uno de los tres mejores panes de EspañaA la venta nuevos vuelos en AlvedroResultados de InditexInforme PISA: el uso de la IA en tareas escolaresLos conciertos que vienen este otoño a A Coruña
instagramlinkedin

NEUROLOGÍA

El 50% de las personas con migraña se automedica y un 12% usa opioides para paliar el dolor

La enfermedad afecta a más de 6 millones de españoles, pero solo 1 de cada 10 recibe tratamiento preventivo

Seis millones de españoles tienen migraña

Seis millones de españoles tienen migraña / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Nieves Salinas

Nieves Salinas

El 50% de las personas con migraña, más de seis millones de españoles, se automedica con analgésicos sin receta ni supervisión médica y un 12,7% utiliza opioides, según un nuevo estudio del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Son dos prácticas "altamente desaconsejadas" por el riesgo de generar dolor de cabeza por abuso de medicación y favorecer la cronificación de la enfermedad, advierten los neurólogos.

Este 12 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de Acción contra la Migraña y la SEN da a conocer el último estudio epidemiológico nacional. Muestra que la prevalencia de la migraña está en el 13,1% de la población adulta, lo que equivale a más de 5 millones de personas, una cifra que confirma que la enfermedad sigue tan presente como hace dos décadas, cuando la prevalencia adulta era del 12,6%. Además, la SEN estima que también la padecen entre el 9% y el 10% de los niños y adolescentes de 0 a 18 años, que sumaría otro millón de pacientes.

Infratratamiento

Uno de los datos "más preocupantes" del nuevo estudio es el relativo al infratratamiento: el 24,7% de las personas con migraña sufre más de cuatro días de dolor al mes y podría beneficiarse de los tratamientos preventivos. Sin embargo, solo el 9,5% de los pacientes lo está recibiendo, y el uso de los anticuerpos monoclonales anti-CGRP, considerados el tratamiento más eficaz y seguro disponible en la actualidad, apenas alcanza al 1,2% de las personas con migraña.

Aunque en España están disponibles seis fármacos anti-CGRP desde 2019, la SEN vuelve a denunciar que el Ministerio de Sanidad ha rechazado flexibilizar los criterios de acceso a los fármacos con criterios de financiación "mucho más estrictos" que los establecidos por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Mientras la EMA autoriza su uso desde los cuatro días de migraña al mes, el Sistema Nacional de Salud exige que el paciente sufra al menos ocho días de migraña mensuales y haya fracasado previamente con tres tratamientos preventivos distintos.

"Disponemos de tratamientos capaces de cambiar radicalmente la vida de los pacientes y, sin embargo, la inmensa mayoría de quienes podrían beneficiarse de ellos no está accediendo", señala el doctor Roberto Belvís, coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la SEN.

El diagnóstico

"De poco sirven los tratamientos si el paciente no cuenta con un diagnóstico correcto", abunda el doctor Belvís. Según la SEN, más de un 40% de las personas con migraña están aún sin diagnosticar, y a esto se suma que cerca de un 25% no ha consultado nunca su dolencia "Es decir, hay más de 2 millones de personas sin diagnosticar, y además, algunos estudios apuntan a que el retraso en el diagnóstico de la migraña es, en España, superior a los 6 años", comenta el doctor. De ahí el uso de analgésicos u opioides, apuntan los neurólogos.

El estudio también muestra que esta enfermedad continua siendo mucho más frecuente entre las mujeres, a las que afecta 2,2 veces más que a los hombres (17,7% frente a 8,2%), y que su prevalencia es más alta entre los adultos jóvenes, de 18 a 29 años (17,2%), descendiendo progresivamente con la edad.

Grado de discapacidad

Los nuevos datos confirman, finalmente, que casi la mitad de los pacientes, un 48,9%, presenta algún grado de discapacidad asociado a su enfermedad, y que 1 de cada 5 sufre una discapacidad grave. Además, la migraña se asocia a un peor estado de salud mental: casi 4 de cada 10 pacientes presentan síntomas depresivos de moderados a graves.

En los últimos seis meses, un 68,4% de los pacientes ha visitado a su médico de Atención Primaria, un 14,2% a un neurólogo, un 45,6% ha acudido a Urgencias por migrañas

El impacto de la migraña, apuntan los neurólogos, también se traduce en un elevado consumo de recursos sanitarios: en los últimos seis meses, un 68,4% de los pacientes ha visitado a su médico de Atención Primaria, un 14,2% a un neurólogo, un 45,6% ha acudido a Urgencias y un 11,8% ha llegado a ser hospitalizado.

Noticias relacionadas

Asimismo, la enfermedad afecta "seriamente" a la actividad laboral, con una pérdida media de productividad del 35,8% entre los pacientes que trabajan, y genera un coste anual estimado de 6.704 euros por paciente, del cual el 90% corresponde a costes indirectos derivados del absentismo y, sobre todo, del presentismo laboral.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

Añádenos en Google
  1. La historia de amor de Hijos de Rivera con un polígono de A Coruña: 'Da vida a espacios en desuso de A Grela y crea otros de referencia
  2. Los usuarios de bus urbano en A Coruña celebran la inclusión del pago con tarjeta: 'He dejado dinero a gente para que pudiera viajar
  3. El restaurante de A Coruña elegido para rodar la nueva temporada de ‘Clanes’ de Netflix: 'Buscaban un lugar que recordase a China
  4. Primeros derribos de viviendas en el entorno del Hospital de A Coruña para empezar a levantar la futura Torre Polivalente
  5. Seis condenados a cárcel y 940.000 euros en multas tras la caída de la red que distribuía droga en una floristería del Orzán de A Coruña: les pedían 'pimientos' y 'caramelitos
  6. Los influencers llegan a los tanatorios de A Coruña en busca del menú del día: 'Pagamos 20 euros los dos
  7. La Xunta tramita los nuevos corredores de los buses hacia la intermodal con las compañías operadoras
  8. Cierra una de las históricas gasolineras de la N-6 en Oleiros

Todo listo para O Burgo Fest, que se celebrará el sábado en el paseo

Todo listo para O Burgo Fest, que se celebrará el sábado en el paseo

Una madre lanza la campaña 'La Última Foto' para prevenir el suicidio

Una madre lanza la campaña 'La Última Foto' para prevenir el suicidio

La revolución de la IA no es tecnológica, sino humana

La revolución de la IA no es tecnológica, sino humana

El pleno de A Coruña, asunto a asunto: el Gobierno local afirma que el contrato de bus saldrá este mandato, aunque no se compromete a resolverlo en este plazo

El pleno de A Coruña, asunto a asunto: el Gobierno local afirma que el contrato de bus saldrá este mandato, aunque no se compromete a resolverlo en este plazo

El pleno de A Coruña respalda de forma unánime anular los acuerdos que permitieron que los Franco se hicieran con la Casa Cornide

El pleno de A Coruña respalda de forma unánime anular los acuerdos que permitieron que los Franco se hicieran con la Casa Cornide

El Gobierno local de A Coruña da luz verde a las nuevas torres de 16 plantas y dos zócalos junto al Ágora con el voto del PP

El Gobierno local de A Coruña da luz verde a las nuevas torres de 16 plantas y dos zócalos junto al Ágora con el voto del PP

'Prácticamente magia 2', el documental de Oasis y un toque de Navidad esta semana en cines

'Prácticamente magia 2', el documental de Oasis y un toque de Navidad esta semana en cines

Primer pleno del curso político tras las vacaciones en A Coruña

Primer pleno del curso político tras las vacaciones en A Coruña
Tracking Pixel Contents