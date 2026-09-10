Preacuerdo entre el Gobierno de Aragón y los bomberos forestales: estas son las principales condiciones

El Gobierno de Aragón y el comité de huelga de los bomberos forestales han alcanzado un preacuerdo en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para mejorar las condiciones laborales del operativo. El entendimiento, del que ha informado UGT, sienta las bases para avanzar hacia un dispositivo más estable, con más plantilla, jornadas completas y mejoras salariales, aunque todavía deberá concretarse en un acuerdo definitivo. La reunión comenzó en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) a las 9.00 horas de este miércoles y se prolongó hasta la 1.30 horas de la madrugada, cuando se cerró el acuerdo.

Uno de los principales puntos pactados es el denominado “100% real”, por el que todas las contrataciones del operativo deberán corresponder a jornada completa efectiva. Además, las personas que ya forman parte de la plantilla y no tienen actualmente el 100% de la jornada pasarán a ampliar su tiempo de trabajo hasta alcanzar esa dedicación completa. El Gobierno de Aragón deberá ahora analizar y presentar el coste que supondrá esta medida.

El preacuerdo también contempla un refuerzo de personal. Según UGT, se prevén 60 contrataciones más durante 2026 y hasta 215 en 2027, una de las principales reivindicaciones planteadas por el colectivo. A ello se suma la intención de que el personal trabaje de forma efectiva durante todo el año, con dos periodos de actividad, uno en invierno y otro en verano.

En materia organizativa, las brigadas pasarán a estar compuestas por diez integrantes, en una estructura de 5+5, con el objetivo de garantizar descansos, seguridad y capacidad de respuesta. También se ha acordado eliminar la bolsa de horas, un sistema que, según el sindicato, ha generado un fuerte descontento entre los trabajadores.

El apartado salarial incluye una paga de 500 euros para el operativo de incendios como reconocimiento al riesgo y la dedicación de la plantilla. Además, para 2027 se recoge un incremento del 10% del salario base y del complemento. UGT recuerda que el sueldo de un bombero o bombera forestal se sitúa actualmente en 1.329 euros al mes y considera que esa retribución no se corresponde con la responsabilidad y el peligro del servicio.

Desde el sindicato subrayan que el preacuerdo llega después de un verano especialmente exigente, marcado por largas jornadas y unas condiciones que el colectivo viene denunciando desde hace meses. UGT confía ahora en que el entendimiento alcanzado en el SAMA sea “un primer paso” hacia una mejora definitiva de las condiciones de los bomberos forestales de Aragón.

Biendicho: "Ha sido una negociación dura y difícil"

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, ha destacado este jueves el "magnífico esfuerzo" realizado en una "negociación dura, difícil y complicada" con los representantes de los bomberos forestales de SARGA, que ha culminado con un principio de acuerdo y la suspensión de la huelga del servicio iniciada el 18 de agosto.

El consejero ha recordado que entre los acuerdos alcanzados está el compromiso de incrementar los efectivos del servicio "entre 60 y 215, para su incorporación paulatina", ha dicoh. "Si bien, la cifra final se determinará en función de las condiciones y de las necesidades técnicas y económicas del operativo", ha matizado.

Biendicho ha juzgado como "una buena noticia para todos" la línea de negociación. El responsable autonómico de Medio Ambiente ha advertido de que este acuerdo "no es la culminación del proceso negociador", pero sí "un avance para iniciar de una forma seria el cierre del conflicto". Algo que, además, va "en la línea" planteada por el Ejecutivo, "la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores" y del funcionamiento del operativo.

"El operativo de extinción es un servicio público esencial para nuestra comunidad, para nuestro territorio, para nuestras personas, para nuestros pueblos, para nuestro patrimonio natural y para nuestro patrimonio histórico", ha recalcado.

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Por último, Biendicho ha informado de que tras este "gran avance" las negociaciones continuarán el 8 de octubre y en ellas se abordarán aspectos como la turnicidad y los relevos.

Fuente: El Periódico de Aragón