Prime Video muestra las primeras imágenes del gallego Pedro Alonso, de 'La casa de papel', en su nueva serie junto a Eugenio Derbez

En Galicia lo conocimos como el Padre Casares, pero saltó a la fama como Berlín en La casa de papel. Ahora, el actor gallego se convierte en un empresario con influencias en la nueva serie de Prime Video, que la estrenará oficialmente este viernes 11 de septiembre.

El juicio, fruto de una investigación periodística del guionista Daniel Krauze, narrará el enfrentamiento entre los personajes interpretados por el gallego y el mexicano Eugenio Derbez, que abandona la comedia para encarar un thriller dramático enfocado en la búsqueda de justicia. La impunidad de las altas esferas y su influencia en el sistema judicial son la base sobre la que se construye esta historia de dos padres dispuestos a proteger a sus hijos "hasta las últimas consecuencias".

Una serie de Prime Video con Pedro Alonso, Eugenio Derbez, Karla Gaytán e Iker Solano

Prime Video ha mostrado las primeras imágenes de lo que promete ser una de sus producciones con más carga social del año. El proyecto mexicano se lanzará de forma global en más de 200 países, incluyendo España, y contará en el reparto con Pedro Alonso y Eugenio Derbez como los padres y con Iker Solano y Karla Gaytán como los respectivos hijos.

La historia desarrollará el enfrentamiento entre ambos progenitores a raíz de la acusación de agresión sexual que interpone la joven interpretada por Gaytán contra el hijo del empresario. A partir de entonces, se pondrá en marcha una doble maquinaria: las redes de poder e intimidación del padre del acusado y la búsqueda de justicia de Derbez.

Según indica la propia plataforma de streaming, ambos padres, "dispuestos a proteger a sus hijos, descubrirán qué tan delgada es la línea que separa el bien y el mal". La trama contará con ocho episodios y llevará a la pequeña pantalla las estrategias de las que se vale el poder para huir de las consecuencias legales de un crimen.

Fotograma del tráiler de 'El juicio', con Karla Gaytán. / Prime Video

Otra de las vertientes que aborda el guion son los obstáculos del propio sistema de justicia y las dificultades con las que se puede topar una víctima. Este viernes 11 de septiembre, los espectadores podrán sumergirse en la trama y acompañar a Pedro Alonso y Eugenio Derbez en una lucha titánica por proteger lo que más quieren.

Una historia inspirada en casos reales

Si bien no está centrada en un único caso, el proyecto audiovisual de Amazon Prime Video se apoya en una investigación sobre víctimas que sobrevivieron a delitos y tuvieron que transitar procesos legales.

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El guionista Daniel Krauze contó con sus testimonios para plasmar de forma fidedigna la realidad a la que pueden enfrentarse los afectados por un crimen, especialmente en casos de abuso sexual y cuando existen influencias y entramados de poder.

Fuente: El Correo Gallego