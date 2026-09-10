Canarias
Rescatan un cayuco con 152 migrantes a bordo y un fallecido en aguas de El Hierro
Los migrantes llegaron al puerto de La Restinga en torno a las 03.00 horas y fueron atendidos por el habitual dispositivo sanitario a pie de muelle
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EP
Valverde
Salvamento Marítimo ha rescatado un cayuco en aguas cercanas a El Hierro (Canarias) con 152 migrantes a bordo --130 hombres y 22 mujeres-- y una persona fallecida.
La alerta en el Centro de Coordinación de Tenerife se recibió en la tarde de este miércoles, en torno a las 19.20 horas, en la que se advertía de que un cayuco navegaba a 29 millas al suroeste de la isla.
El Helimer 204 lo localizó y la Salvamar Navia realizó su remolque hasta que la Guardamar Urania logró hacer el trasbordo de los ocupantes.
Los migrantes llegaron al puerto de La Restinga en torno a las 03.00 horas y fueron atendidos por el habitual dispositivo sanitario a pie de muelle.
Fuente: El Periódico
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