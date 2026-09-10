Sara Varela, investigadora: «La biodiversidad que vemos hoy no ha estado siempre aquí»

¿Qué es MAPAS Lab y quiénes forman parte del proyecto?

MAPAS Lab es un grupo de investigación de la Universidade de Vigo dedicado a estudiar la historia de la vida desde una perspectiva que combina paleontología, biogeografía, ecología y dinámica de la Tierra. Trabajamos con grandes bases de datos paleontológicos para intentar comprender cómo el clima y la geografía han condicionado dónde aparecen las especies, cómo se diversifican y por qué se extinguen. Es un equipo joven e interdisciplinar, creado en 2020 y el cual dirijo. Además de investigar, tenemos una línea muy importante de divulgación y educación científica. Creemos que generar conocimiento es solo una parte del trabajo: también hay que buscar maneras de hacerlo comprensible y accesible a la sociedad.

¿Qué podrán descubrir y aprender las personas que participen en el taller ‘Paleoautas’?

Van a hacer un viaje por algunos de los momentos fundamentales de la historia de la vida, utilizando cuatro teatrillos que funcionan como escenarios tridimensionales. A lo largo del taller aparecen cuestiones como por qué aumentó el oxígeno de la atmósfera, qué supone para un animal pasar del agua a tierra, por qué una determinada defensa puede ser ventajosa pero también tener un coste, qué sucede cuando cambia bruscamente un ecosistema.Y queremos que se aprenda haciendo: ordenando escenas, montándolas, observando organismos, formulando hipótesis y diseñando.

¿Qué puede aportar este viaje a la forma de enseñar y entender la biodiversidad?

Aporta fundamentalmente perspectiva histórica. Muchas veces enseñamos la biodiversidad como si fuese una fotografía, pero la biodiversidad no es una fotografía; es el resultado provisional de una película de miles de millones de años.

¿Cómo surge esta iniciativa y con qué objetivo nace?

Paleonautas surge precisamente de esa voluntad de trasladar al ámbito educativo las preguntas que trabajamos en investigación. La propuesta está pensada para que el profesorado pueda contar lo que sucedió en nuestro planeta desde que aparece la vida hasta el presente, y adaptar el nivel de profundidad a cada grupo de edad. No pretendemos que el alumnado memorice una sucesión interminable de nombres y fechas. Queremos que comprenda procesos.

¿Es necesario buscar nuevas formas de enseñar contenidos científicos que, a priori, pueden resultar complejos o lejanos para el alumnado?

Sí, especialmente cuando trabajamos con conceptos que son difíciles de experimentar directamente. El reto consiste en encontrar otras puertas de entrada. En este caso usamos ilustraciones, narración, manipulación, comparación, juego y resolución de problemas. Y la misma actividad se puede graduar: en Infantil se puede observar, nombrar y contar; en Primaria, relacionar organismos, ambientes y épocas; y en Secundaria, discutir adaptación, procesos evolutivos, extinciones y evidencias fósiles. Esa flexibilidad nos parece especialmente interesante.

«La biodiversidad actual representa solo una pequeña parte de todos los organismos que han existido»

¿Por qué es importante acercar a niños y adolescentes la historia de la vida y ayudarles a comprender de dónde procede la biodiversidad que conocemos hoy?

Porque comprender el presente exige conocer su historia. Si vemos únicamente las especies actuales, podemos tener la impresión de que siempre han estado ahí o de que los ecosistemas son estructuras permanentes. La biodiversidad actual representa solo una pequeña parte de todos los organismos que han existido. Además, conocer esa historia ayuda a comprender conceptos científicos que tienen enorme relevancia actual. La propia investigación de MAPAS Lab estudia cómo las fluctuaciones climáticas y el contexto geográfico del pasado influyeron en la evolución y extinción de las especies, con la intención de obtener también claves que nos ayuden a pensar sobre la biodiversidad presente y futura.

¿Con qué idea o reflexión les gustaría que se marchasen los asistentes después del taller?

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Quizá con una idea muy sencilla: la biodiversidad que vemos hoy no ha estado siempre aquí y tampoco es el final de ningún camino. Y hay otra idea que nos parece especialmente valiosa desde el punto de vista científico: lo que sabemos sobre el pasado es una reconstrucción basada en evidencias. En Biología y Paleontología todavía queda muchísimo por estudiar y por descubrir. Cada nuevo hallazgo nos ayuda a comprender mejor cómo funciona la vida en nuestro planeta. Y para seguir avanzando necesitamos personas curiosas, creativas y con ganas de hacerse nuevas preguntas y ayudarnos a encontrar respuestas, y nuevas preguntas!

Fuente: Faro de Vigo