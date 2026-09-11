Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
De iconos de copas a locales vacíosEl Deportivo, décimo Límite Salarial de LaLigaFran Lebowitz en A CoruñaLuz verde a tres torres de 16 plantas en VismaA reforma la histórica central de Correos en A CoruñaFiestas en A FalperraLos conciertos que vienen este otoño a A Coruña
instagramlinkedin

Suplantación

La Fundación Princesa de Asturias alerta de las falsas invitaciones para ceremonia de los premios

La organización recuerda que ni la Casa del Rey ni otras instituciones envían invitaciones para estos actos y recalca que la asistencia es gratuita

FPA

FPA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Bárbara Martín

La Fundación Princesa de Asturias ha alertado de la detección de varios casos de suplantación de identidad relacionados con el envío de invitaciones para asistir a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 y a otros actos con presencia de la Familia Real.

En esta ocasión, al contrario de lo sucedido el julio, se detectaron nuevos casos de estafas que no pedían dinero a cambio de las entradas. Aún así, la entidad recuerda que las únicas invitaciones válidas son las cursadas directamente por la propia Fundación y advierte de que ni la Casa Real ni ninguna otra institución oficial o privada envía invitaciones para estas actividades.

Asimismo, recalca que la asistencia a los actos es gratuita y que no se exige ninguna aportación económica a cambio de las invitaciones ni se solicita el envío de documentos oficiales escaneados.

La Fundación puso en conocimiento de las autoridades la primera suplantación detectada el pasado mes de julio. Ante la proximidad de la celebración de los actos y la aparición de nuevos casos, pide extremar la precaución ante posibles invitaciones fraudulentas.

Noticias relacionadas

Las personas que detecten alguna anomalía en una invitación pueden ponerse en contacto con la Fundación a través del correo avisos@fpa.es, para continuar luchando contra las estafas.

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La panadería de A Coruña que hace uno de los tres mejores panes de España: “Hacemos 200 kilos al día y necesitamos seis horas”
  2. Cierra una de las históricas gasolineras de la N-6 en Oleiros
  3. De iconos de la noche de A Coruña a locales vacíos: los pubs históricos que no se alquilan
  4. Cierre en varias instalaciones de Termaria en A Coruña por filtraciones de agua marina
  5. El Gobierno local de A Coruña da luz verde a las nuevas torres de 16 plantas y dos zócalos junto al Ágora con el voto del PP
  6. Seis condenados a cárcel y 940.000 euros en multas tras la caída de la red que distribuía droga en una floristería del Orzán de A Coruña: les pedían 'pimientos' y 'caramelitos
  7. El restaurante de A Coruña elegido para rodar la nueva temporada de ‘Clanes’ de Netflix: 'Buscaban un lugar que recordase a China
  8. Todo listo para O Burgo Fest, que se celebrará el sábado en el paseo

Problemas detectados en la estación histórica de tren de A Coruña obligan a replantear el final de los trabajos: "Hay deficiencias que condenan el uso del inmueble"

Problemas detectados en la estación histórica de tren de A Coruña obligan a replantear el final de los trabajos: "Hay deficiencias que condenan el uso del inmueble"

EN DIRECTO | Deportivo Abanca - Real Madrid

EN DIRECTO | Deportivo Abanca - Real Madrid

Doble prueba de fuego para el Leyma Coruña: el San Pablo Burgos y el Bilbao Basket miden la euforia naranja

Doble prueba de fuego para el Leyma Coruña: el San Pablo Burgos y el Bilbao Basket miden la euforia naranja

Renato Sanches, el refuerzo del Getafe que no llegará a tiempo de medirse al Deportivo

Renato Sanches, el refuerzo del Getafe que no llegará a tiempo de medirse al Deportivo

Vecinos de Novo Mesoiro denuncian la saturación de la línea 21 hacia el barrio: "Me ha pasado de querer cogerlo y tener que esperar por otro, porque ya ni para"

Vecinos de Novo Mesoiro denuncian la saturación de la línea 21 hacia el barrio: "Me ha pasado de querer cogerlo y tener que esperar por otro, porque ya ni para"

Dos personas heridas al caerles un árbol encima en la calle Barcelona en A Coruña

Dos personas heridas al caerles un árbol encima en la calle Barcelona en A Coruña

El cine vuelve al teatro Colón de A Coruña: de 'El verdugo' a 'Tiempos modernos'

El cine vuelve al teatro Colón de A Coruña: de 'El verdugo' a 'Tiempos modernos'

Las familias del instituto Zalaeta de A Coruña plantean manifestarse ante el edificio de la Xunta de Monelos

Las familias del instituto Zalaeta de A Coruña plantean manifestarse ante el edificio de la Xunta de Monelos
Tracking Pixel Contents