Incendio
Confinan Benahavís (Málaga) por un complicado incendio forestal: 15 medios aéreos y 60 bomberos luchan contra las llamas
La Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia, situación operativa 1, y ha enviado un mensaje de ES-ALERT a la ciudadanía para que extreme la precaución por el avance del fuego, que se ha declarado en el paraje Ermita del Rosario
Ana I. Montañez
La evolución del fuego dificulta el control de un incendio forestal declarado este domingo en el término municipal malagueño de Benahavís, en concreto, en el paraje Ermita del Rosario. Tanto es así que la Junta de Andalucía ha ordenado el confinamiento preventivo del casco urbano de Benahavís junto a diseminados al norte y oeste y la urbanización La Coja, además de activar, sobre las 14 horas, la fase de emergencia, situación operativa 1.
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en su condición de director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), ha instado a la población a evitar riesgos y extremar las medidas de autoprotección, cerrando puertas y ventanas, protegiendo a las personas más vulnerables -niños, mayores y enfermos- y siguiendo en todo caso las instrucciones del Servicio de Emergencias 112. Asimismo, se ha lanzado un mensaje de ES-ALERT a los móviles de la población de Benahavís y entornos cercanos para informar sobre la evolución del fuego y la necesidad de ser precavidos.
Una quincena de medios aéreos y una 60 de bomberos forestales
En estos momentos, efectivos del Plan Infoca trabajan para estabilizar este incendio forestal declarado sobre las 13,07 horas de este domingo, sobre el que está desplegado un amplísimo operativo del Plan Infoca que se ha ido reforzando conforme avanzaban las llamas.
Sobre el terreno trabajan una quincena medios aéreos -un helicóptero pesado, cinco semipesados y dos ligeros, además de cuatro aviones de carga de tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación- junto a 60 bomberos forestales, tres técnicos de operaciones, dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (Brica), un agente medioambiental y un vehículo autobomba que se encuentran realizando labores de extinción.
Segundo incendio este verano en el municipio
Hay que recordar que este municipio ya vivió en julio un grave incendio que obligó a desalojar a más de mil vecinos y movilizó más de dos centenares de efectivos durante la noche para frenar el avance de las llamas. El fuego obligó a evacuar unas 400 viviendas de Parque Botánico y Los Flamingos mientras que el polideportivo municipal se mantuvo habilitado para atender a las personas afectadas.
Fuente: La Opinión de Málaga
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