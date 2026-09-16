«Sin un acuerdo entre EEUU y China es imposible poner límites globales a la IA»

En los últimos días, diferentes responsables de la carrera mundial por la inteligencia artificial (IA) han coincidido en advertir de que es necesario extremar la cautela e incluso ralentizar el desarrollo de esta tecnología, ¿cree que estamos ante una alarma justificada?

Sí, está justificada. No hay en este momento un peligro existencial, es decir, un riesgo de destrucción masiva de vidas. No es eso, pero sí existen posibles efectos muy negativos, sean económicos, de destrucción de datos, de acceso a recursos críticos o de borrado de datos tan sensibles como pueden ser datos de salud o datos bancarios.

El desarrollo de la inteligencia artificial va muy rápido. En el último año, los avances y progresos en las capacidades de los modelos de vanguardia se han acelerado y llegan, incluso, a las capacidades que los modelos pueden ejercer de forma autónoma.

Si dejamos una gran autonomía a inteligencias artificiales capaces de desplegar miles y miles de agentes, pueden hacer un destrozo muy grande. Y eso no lo podemos ni deberíamos permitir. Hay que poner límites. La velocidad de desarrollo de la IA tiene que volver a la escala humana: necesitamos tiempo para supervisar ese desarrollo, medir sus consecuencias, regular y establecer límites.

La autonomía es uno de los elementos que, precisamente, más preocupa. ¿Dónde está el umbral a partir del cual dejamos de estar ante una herramienta y empezamos a estar ante un agente que puede constituir un riesgo?

Creo que nadie sabe responder bien a esa pregunta. No existe una barrera o un límite bien definido. Lo que es evidente es que, si no tengo, por ejemplo, la capacidad de estar monitorizando en tiempo real los accesos que se están produciendo, las violaciones de código, y parar el sistema, mal asunto.

La vía es lo que llamamos en el campo el alineamiento de los modelos. Es decir, que en su propio diseño y entrenamiento se establezca dentro del modelo cuáles son los límites humanos que no queremos que se superen: cuestiones de valor, respeto a los derechos humanos, no violación, no engaño... Eso lo estamos intentando, pero la velocidad que están imprimiendo las empresas que lideran el desarrollo de modelos, siguiendo con más capacidades y más autonomía y poniéndolas en el mercado o en explotación, está haciendo que descuiden la limitación, el control de posibles desvíos y el test intensivo.

Es como si las empresas que construyen coches, en lugar de preocuparse por la seguridad y los Estados por mejorar las carreteras, la única preocupación fuese meter más motor, más velocidad. No trabajamos en los frenos, en los sistemas anticolisión o en la educación de los conductores. Nada: más motor, más motor, pero no le acompaña la seguridad, las normas, la regulación, la educación y el uso, que deberían ir en consonancia con esos caballos.

En un momento dado hay que decir: no necesitamos más caballos, necesitamos más coches para que todo el mundo tenga movilidad, pero no coches más rápidos.

«Es como si las empresas que construyen coches, en lugar de preocuparse por la seguridad y los Estados por mejorar las carreteras, la única preocupación fuese meter más motor, más velocidad»

Precisamente Dario Amodei, CEO de Anthropic, señala como uno de los grandes riesgos que esta carrera conduzca a una IA capaz de mejorar la propia inteligencia artificial...

Ahí está. ¿Por qué se está acelerando tanto la competencia de los modelos en los últimos meses? Porque ha llegado la inteligencia artificial a un nivel de desarrollo que ya es extraordinariamente útil para ser utilizada en la mejora de código. Los desarrolladores y las empresas que desarrollan estos modelos ya no cuentan solo con el desarrollo humano puesto al servicio de mejorarlos. La propia IA está acelerando extraordinariamente ese proceso.

De momento, lo hace bajo nuestras órdenes, pero puede llegar el momento en el que la automejora sea comandada por la propia máquina, que desarrolle mecanismos o tenga la capacidad de ponerlos en práctica para automejorarse.

Antes decía que 'necesitamos más coches'. ¿Estamos solo ante un problema derivado del desarrollo tecnológico o también de la concentración de poder económico y político en torno al mismo?

Absolutamente. Ese es el gran problema: la tecnología más avanzada y llamada a ser la más transformadora, después del lenguaje humano, está en menos manos que nunca. No es una concentración solo de dinero, sino de poder.

Y es que más allá del ámbito monetario, hay otras formas de concentrar poder. Principalmente a través del control de industrias y de los datos.

La inmensa mayoría de los datos europeos pasa, de un modo u otro, por el control de Estados Unidos. Pueden no moverse los datos sensibles de Europa, efectivamente, pero ¿quién los gestiona en Europa? Estados Unidos. La nube estadounidense. Y esos son un puñado de empresas.

Llevo meses insistiendo en un dato. Durante 2026, cuatro de esas empresas —Meta, Microsoft, Alphabet y Amazon— declararon, y lo están cumpliendo, que invertirían entre 600.000 y 700.000 millones de dólares en IA. La concentración de poder es brutal y eso nunca es bueno. Es prácticamente un monopolio.

«La concentración de poder en torno a la IA es brutal, y eso nunca es bueno. Es prácticamente un monopolio»

Lo llamativo de esta semana es precisamente que algunos de los responsables de esas empresas que están acumulando poder sean quienes proponen mecanismos para controlar o ralentizar el desarrollo de una tecnología que les está dando ese poder. ¿Cómo lo explica?

Puede haber muchas razones. Pensando en positivo, nadie tiene más información que ellos. Los investigadores podemos conocer, usar, entender y explicar lo que va saliendo, pero qué se está cociendo dentro y qué podría ser el siguiente modelo dentro de seis meses o un año, no lo sabemos. Podría ser que, efectivamente, vean con una preocupación lógica que han llegado a un punto donde seguir en esa dinámica de más motor sin acompasar el resto puede ser realmente malo para todos.

Esa sería una visión positiva: son sensatos y están pensando más en lo común que en lo particular, pero hay otras. Por ejemplo, podría ser que esto sea así, pero a ellos lo que les preocupe es el riesgo reputacional: los modelos pueden acabar haciendo un desastre y eso me va a barrer a mí del mapa.

Y es que, de momento muy bien: todos alucinamos con su capacidad, su tecnología y sus modelos. Pero si se produce un desastre, imagínate que el modelo de una de estas empresas borra la mitad de los datos de los clientes de uno de los grandes bancos de Estados Unidos. ¿Crees que, incluso, Trump diría: «Esto es un precio a pagar, un efecto colateral»? No. Eso acaba definitivamente con la carrera de esa empresa.

Vamos al plano geopolítico. Trump sostiene que Estados Unidos no puede frenar porque perdería la carrera de la IA frente a China, mientras que China acusa a Estados Unidos de utilizar la seguridad como argumento para contener su desarrollo. Sin un acuerdo entre ambos países, ¿es imposible establecer límites internacionales a la IA?

Sin Estados Unidos y China no hay nada que pueda contener esto. La distancia entre ambos países no es tan grande. Por supuesto, Estados Unidos lidera claramente el diseño de chips y todavía va por delante en los modelos, pero China está recortando distancias y lidera otras tecnologías.

Ellos dos, que podríamos decir que básicamente están a la par en lo que es la IA, están a años luz del siguiente, que no sé ya si es Europa. Probablemente no. Por tanto, sin un acuerdo, sin que abanderen China y Estados Unidos, es imposible un marco global de gobernanza, regulación o definición de límites. Es imposible.

Pero, después de lo que hemos visto esta semana, ¿ve posible ese consenso entre Estados Unidos y China?

No lo veo posible. Sobre todo por parte de Estados Unidos. Solo hay una forma, desgraciadamente, de que esto se pueda producir: que haya un desastre. Que se produzca una debacle. Insisto, no un riesgo existencial, no la muerte de miles y miles de personas, sino un destrozo como un borrado de datos que tenga para Estados Unidos un coste reputacional de tal calibre que se vea obligado. Si no, nada.

«Menos de un 40% de la población estadounidense considera que la IA aporta o aportará más cosas positivas que negativas»

Europa está a mucha distancia de Estados Unidos y China en cuanto a la tecnología, pero muy por delante en lo que tiene que ver con la regulación. ¿Tiene esto sentido?

Tiene más sentido que nunca. Primero, yo niego que regular sea la antítesis de innovar. Para nada, otra cosa es qué tipo de innovación quieres hacer. Efectivamente, te limita cierto tipo de innovación que podría tener incluso éxito de mercado pero es aquella que no quieres. Además, muchas veces la regulación es un incentivo para el emprendimiento porque las empresas quieren certidumbre. Por tanto, sí, efectivamente limita ciertas formas de innovación no deseadas. Se supone que para eso hemos regulado.

Y, segundo, más que nunca tiene sentido que Europa haya puesto esta regulación encima de la mesa porque, si prospera un acuerdo global, tenemos un marco de referencia muy interesante que, no me cabe duda, va a ser tenido muy en cuenta. Yo prefiero que, al menos, una parte del mundo tenga sensatez y regule y además vivir yo ahí, antes de que no se regule nada.

¿Cree que la situación tiene que ver con que EEUU no se haya tomado la necesidad de un marco regulatorio tan en serio?

Es que la Administración Trump es antirregulación. Desde que tomó posesión de lo que se han preocupado es de ver cómo podían limitar los intentos de regulación de los diferentes Estados, a través de acuerdos federales. Entiende que regular reduce su liderazgo mundial y las posibilidades de ganar lo que ellos entienden como una carrera.

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Y ese es el problema, también para él. Estados Unidos es uno de los países donde más contestación hay contra la IA. Menos de un 40% de la población estadounidense considera que la IA aporta o aportará más cosas positivas que negativas. En ello, probablemente tenga mucho que ver esa no regulación, el tener el lobo en casa y las inversiones obscenas que se están produciendo.

Fuente: El Correo Gallego