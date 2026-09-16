El Gobierno aprobará la nueva prestación para padres con hijos enfermos en octubre e incluirá "casi todas" las demandas de las familias

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este miércoles que el nuevo reglamento de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, conocida como CUME, "verá la luz" en octubre con "casi todas las mejoras" que han propuesto las familias, incluida la "revisión" del límite de edad de 26 años.

Precisamente, a las puertas del Congreso se han manifestado este miércoles varios colectivos de beneficiarios que reclaman varios cambios, entre ellos que la prestación no se extinga automáticamente cuando el hijo cumple 26 años, si sigue necesitando cuidados continuos. Actualmente, la ayuda —que compensa la pérdida de ingresos del progenitor que reduce al menos un 50% su jornada para cuidar a un hijo con cáncer u otra enfermedad grave— puede mantenerse hasta los 26 años cuando existe una discapacidad igual o superior al 65%. Pero las asociaciones ASFACUME y La CUME nos une reclaman que pueda prolongarse más allá de esa edad cuando persista una gran discapacidad o una situación de dependencia de grado III, con el argumento de que a los 26 años no desaparece, por arte de magia, ni la enfermedad ni la necesidad de cuidados.

Protesta a favor de una reforma en la prestación CUME, a las puertas del Congreso. / José Luis Roca / EPC

La protesta ha tenido lugar porque este miércoles se aprueba en la Cámara baja la reforma de la ley de dependencia y discapacidad. A su paso por el Senado, se incorporó una enmieda trransaccional que prorrogaría, de forma excepcional, el derecho a la prestación más allá de los 26 años cuando exista al menos un 65% de discapacidad o gran dependencia. Pero el Ejecutivo ha formalizado su oposición a esta enmienda con el argumento de que implica un mayor gasto presupuestario, además de que está preparando, desde hace meses, una nueva regulación del CUME.

Las demandas

A este respecto, Saiz ha argumentado que "la vía reglamentaria tiene sus limitaciones" y que hay cuestiones que "necesitan un rango legal". Por eso, ha asegurado que el Gobierno aprobará "de manera inminente" la reforma del CUME y esta incluirá una "revisión del límite de edad en determinados supuestos" y otras cuestiones.

La ministra ha asegurado que el nuevo reglamento recogerá "casi todas las mejoras" planteadas en las cerca de 1.200 aportaciones de beneficiarios y asociaciones que ha recibido el primer borrador durante la fase de audiencia pública.

Protesta a favor de una reforma de la prestación CUME; frente al Congreso de los Diputados. / José Luis Roca / EPC

Por ejemplo, poder escoger indistintamente entre el facultativo de Atención Primaria o el especialista para la emisión de los informes preceptivos, eliminar la incompatibilidad de las prácticas formativas o clarificar las situaciones asimiladas al ingreso hospitalario para dar más seguridad jurídica.

La reducción de jornada

El cálculo de la prestación CUME, asimismo, "no va a tener en cuenta la reducción de jornada por guarda legal o de otro menor"; también suprimirá la limitación que impedía el acceso al subsidio a las personas trabajadoras con una duración efectiva de la jornada a tiempo parcial, igual o inferior al 25 %, y clarificará el procedimiento para la emisión del informe de la inspección de servicio público de salud, que hay que aportar cada dos años.

"Hemos atendido las demandas en tres aspectos fundamentales: resolver problemas de interpretativos, más seguridad jurídica y adaptar la protección social a las necesidades reales", ha destacado la ministra de Seguridad Social.