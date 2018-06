La camiseta del Celta que acabó en multa

El anuncio, especialmente para un aficionado del Celta, era tentador. Lo que se ponía a la venta en internet era la camiseta oficial que, se aseguraba, había utilizado el futbolista Borja Oubiña en el partido de la Champions League disputado el 10 de marzo de 2004 entre el Arsenal y el equipo vigués. Un aficionado decidió adquirirla e ingresó 183 euros en la cuenta corriente del anunciante. Pero cuando la tuvo en sus manos, aunque aparentaba la real, algo no cuadraba. Así fue. La elástica ni siquiera era de la talla que utilizaba el jugador. Y el logotipo de la UEFA no era el auténtico. Todo, al final, fue un timo. Así lo determinó la investigación judicial que derivó en la condena del vendedor. Y la Audiencia viguesa ha confirmado recientemente esa pena de 180 euros de multa por la autoría de un delito leve de estafa.

La condena inicial fue dictada por el Juzgado de Instrucción 4 de Vigo. Y la Sección Quinta la ha ratificado. La camiseta enviada "no es la auténtica" que utilizó el futbolista en aquel partido, "ya que el logotipo colocado en la manga derecha de la misma no es el oficial de la temporada", por lo que "carece del valor por el que se pujó en subasta". Junto a la multa de 180 euros, el penado deberá indemnizar al internauta que adquirió esa prenda deportiva con la cuantía que el perjudicado abonó por ella.

Para esclarecer si la camiseta era o no la que había usado Oubiña en aquel encuentro de Champions el juzgado requirió un informe al propio Celta de Vigo. Un documento que resultó clave: concluía que si bien la camiseta no era una imitación, si lo era el logo de la UEFA. La configuración del logotipo no era la de esa temporada (2003-2004) y además no estaba serigrafiado, como el auténtico, sino "cosido". Además, se daba la circunstancia de que el jugador usaba una talla L y la que se vendió era una XL.

La defensa del condenado alegaba que el único que podía determinar si la elástica era de Oubiña era el propio futbolista. El juez ya estimó innecesaria esta diligencia.