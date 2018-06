La mujer de El Chicle: "Nos fuimos para cama y mi marido se cambió de ropa y salió"

Rosario Rodríguez, la esposa de El Chicle, apenas estuvo unos días en calidad de investigada en la causa por la desaparición y crimen de Diana Quer. El juez de Ribeira sobreseyó el caso con respecto a ella ya a principios de enero, días después del hallazgo del cadáver de la joven madrileña. La mujer había mentido para proteger a su marido, pero nunca fue partícipe de los hechos, concluyó el instructor, en una decisión que solo dos meses después ratificaría la Audiencia Provincial de A Coruña.

Pero, ¿qué manifestó Rosario en su comparecencia ante el magistrado, la que hizo ese enero de forma previa a su desimputación? Pues la mujer negó tajantemente haber acompañado a José Enrique Abuín Gey la madrugada del 22 de agosto de 2016, cuando desapareció Diana. De forma previa, ante la Guardia Civil, ya lo había dejado sin coartada. "No, no, no... en ningún momento, en ningún momento...", contestó cuando el juez le preguntó si aquella noche de agosto había acompañado a su marido, según desveló TVE. "¿Y por tanto usted no participó en nada de lo que hubiera hecho su marido?", dijo a continuación el magistrado. "En nada, en nada...", manifestó ella.

En un primer momento, para proteger a su esposo, había afirmado que aquella noche estuvieron juntos, pero luego se retractó, desmontando la coartada de Abuín y precipitando a su vez que éste se derrumbase y terminase confesando su participación en la muerte de la joven, aunque también es verdad que ha cambiado varias veces de versión. Aquella noche ella, dijo, no salió de casa. "Tenía allí a mi hermana, a mi cuñado, a mi ahijada, a mi hija... Nos fuimos para cama todos y mi marido salió después. Se cambió de ropa y salió. Me dijo que iba al gasoil...", declaró.

La familia de Diana Quer estima que las primeras declaraciones de la mujer ante la Guardia Civil retrasaron de forma considerable la resolución del caso. No obstante, a pesar de esta coartada, que durante muchos meses evitó la detención de Abuín, la Guardia Civil tenía fundadas sospechas de que El Chicle había tenido que ver con el crimen.

Tras desaparecer Diana, ella, reconoce, interrogó a su marido sobre si tenía algo que ver: "Siempre le seguí preguntando, mientras estuvo esta chica en la tele, y él que no, que no, que no..." Y sobre la supuesta violación de El Chicle en 2005 a la hermana gemela de Rosario, dijo que antes de creer la versión de su esposo "busqué las pruebas". "Me metí en un abogado. Ella me dijo: 'mira, no hay nada evidencial de que fue Enrique, puedes estar tranquila".