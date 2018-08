Narcotráfico en Galicia | Carmen Avendaño: "Los 'palos' a los narcos no los matan"

La presidenta de la Fundación Érguete de ayuda al drogodependiente, Carmen Avendaño, ha señalado hoy que "los palos" que reciben los históricos narcotraficantes, como Manuel Charlín, que a sus 85 años ha sido de nuevo detenido, "no los matan, los dejan ahí, sobreviviendo...", ha espetado.

Sus declaraciones a la prensa se han producido hoy en el Juzgado de instrucción número 4 de Vigo, que investiga la causa abierta sobre 27 detenidos, dos de ellos en libertad, por un alijo de cocaína en un barco abordado cerca de Azores.

Además de los Charlines, Manuel Charlín Gama y Melchor, han sido arrestados en el marco de esta operación otros personajes relacionados con el mundo del narcotráfico, como Jacinto Santos, que según se prevé declarará esta mañana.

Avendaño, una de las más conocidas madres contra la droga, ha confesado que se llevó una "sorpresa" cuando se enteró de este caso y ha añadido: "Cuando oigo noticias de estas, es un poco reincidir. Parece que en Galicia somos el criadero de todos los malos de la película. Y eso te humilla un poco también, al margen del daño que hacen a la juventud".

Ha lamentado, asimismo, la suerte de "armisticio" que les permite disfrutar de varios de sus bienes, cuando "a un trabajador que compra un piso y se lo embargan, lo desahucian", con lo cual, ha proseguido, "me produce muchísima rabia" la situación contraria, "porque hacen ostentación, porque el entorno lo siguen manteniendo" y "las relaciones también".

Y Avendaño ha concluido: "Que los Charlines de nuevo vuelvan, los Oubiña en plan escritores... Se está dando un autobombo que creo que es malo para todos nosotros. No es precisamente la imagen de los gallegos. La visibilidad de ellos me molesta y me ofende enormemente como gallega".

