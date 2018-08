Rueda pone en duda que se pudiese celebrar el concierto y Caballero lo acusa de perseguir ventaja política

El desplome del paseo de As Avenidas el pasado domingo acentuó la disputa entre Concello y Xunta de Galicia. Ayer, el vicepresidente autonómico y vocal del Puerto vigués, Alfonso Rueda, y el alcalde Abel Caballero se intercambiaron reproches sobre lo sucedido en la última jornada de O Marisquiño. El primero de ellos puso en duda que se pudiese celebrar el concierto de Rels B que desencadenó el colapso del hormigón en la estructura portuaria y restó importancia a la titularidad de la zona afectada. "Creo que ponernos a discutir sobre quién era el titular de los terrenos, como está haciendo el alcalde de Vigo, es desviar la atención sobre lo fundamental, que es si se podía o no haber autorizado un evento como el que tuvo lugar el domingo en esa zona", comentó Rueda. En este sentido, el vicepresidente de la Xunta insistió en que ahora lo importante es conocer qué pasó y no discutir sobre quién es el dueño del pantalán dañado.

La respuesta de Caballero no se hizo esperar. El regidor olívico criticó que Rueda "lance hipótesis sin informarse" de los requisitos de seguridad analizados y aprobados por el Concello. "No haga suposiciones, léase los documentos y véase el plan de autoprotección elaborado por los organizadores y visto y avalado por técnicos del gobierno local", le solicitó el alcalde, que enfatizó que desde Praza do Rei "cumplimos estrictamente la ley".

Caballero hizo alusión a una reunión que mantuvieron el 24 de julio en el edificio de sesiones del Puerto todos los responsables de seguridad de la ciudad y en la que nadie puso objeciones al plan de autoprotección elaborado por los organizadores. "Fue un encuentro que equivale al que se hace antes de un simulacro y que se realiza todos los años semanas antes de que arranque O Marisquiño", apuntó el regidor local.

El alcalde afeó a Rueda y al presidente del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, que quieran hacer "política partidaria" del accidente durante el concierto, donde resultaron heridas 442 personas. "Cuando les escucho no veo a representantes institucionales, sino a militantes de un partido. Tienen una gran preocupación y no son las víctimas", sentenció Caballero, que recriminó a los representantes autonómicos su ausencia en Vigo tras el siniestro en As Avenidas. "Lamento que no mostraran su cercanía a los afectados, pero le volvieron a fallar a la ciudad". El vicepresidente gallego censuró las palabras del alcalde y le acusó de crear "una cortina de humo". "Es una evidencia de que probablemente no le interesa hablar de lo fundamental, que es si el Concello hizo o no las comprobaciones para que se realizase el evento", zanjó.

Los protocolos, en entredicho

La seguridad de O Marisquiño quedó en entredicho tras el hundimiento del paseo. La Xunta de Galicia anunció ayer que la empresa organizadora no registró el plan de autoprotección del festival en el registro electrónico oficial de la Dirección Xeral de Emerxencias "pese a ser uno de los requisitos legales para obtener la licencia por parte del Ayuntamiento de Vigo".

Por su parte, el gobierno local se desmarcó de esta acusación en un comunicado asegurando que el mencionado plan fue "analizado" y "validado" por los técnicos municipales "cumpliendo escrupulosamente con la normativa vigente y con las competencias asignadas a este Concello". Además, mostró su extrañeza porque la secretaria xeral para o Deporte, Marta Míguez, visitara y ensalzara el montaje de las instalaciones deportivas el miércoles 8 sin verificar antes que los promotores habían entregado el plan de autoprotección en el canal oficial.

Fuentes de O Marisquiño consultadas por este periódico se limitaron a señalar que están colaborando con todos los requerimientos judiciales solicitados y no harán manifestaciones públicas sobre otras polémicas generadas al respecto.

A mayores, el Ejecutivo gallego lamentó que desde Praza do Rei no solicitasen la colaboración autonómica en materia de seguridad ni emergencia, pese a ser habitual requerir la presencia del camión del Grupo de Apoio Loxístico da Axencia Galega de Emerxencias (GALI) para este tipo de eventos.