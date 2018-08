Buscan al autor de esta brutal agresión a dos ancianas en Bilbao

La Policía vasca busca a un hombre acusado de agredir a dos ancianas en las últimas horas. El suceso tuvo lugar en un portal de Bilbao y fue recogido por las cámaras de seguridad del edificio en el que residían las mujeres.



En el vídeo, que se puede ver bajo estas líneas, el acusado deja entrar a la primera anciana al ascensor y se queda sólo con la segunda.



Hace un gesto para cerrar la puerta y echa mano al collar de oro de su víctima. La mujer intenta defenderse. Su vecina sale en su ayuda pero ambas acaban malheridas del forcejeo. Un caso que ha indignado a los vecinos de Bilbao.



A pesar de las heridas la resistencia sirvió para algo. el agresor acabó abandonando el portal a la carrera. La Policía trata ahora de dar con él.



Se ha difundido su imagen y se pide la máxima colaboración ciudadana para evitar que esto pueda volver a ocurrir. No en vano este tipo de delitos contra personas vulnerables como las personas mayores las suelen llevar a cabo siempre el mismo tipo de delincuentes.



Es por esto que los agentes de la Policía piden precaución a los mayores y que en ningún caso entren en el portal con desconocidos, que no abran la puerta de la calle a quién no se identifique y que no suban en el ascensor con personas de fuera del edificio.





Además también son demasiado frecuentes las estafas a mayores de delincuentes que entran en las casas haciéndose pasar por falsos revisores del gas y aprovechan parar robar joyas y dinero en efectivo o para realizar cobros fraudulentos.