"Ya no hay grandes organizaciones de narcos, pero sí grupos flexibles que refinan sus tácticas"

Asumió la jefatura del Greco Galicia hace apenas unos meses, pero Emilio Rodríguez lleva décadas siendo azote de los narcotraficantes gallegos. No en vano, con anterioridad ya fue jefe de grupo en esta misma unidad especializada de la Policía Nacional en la lucha contra le crimen organizado y el tráfico de drogas en Galicia durante una exitosa etapa en la que se llevaron a cabo grandes operaciones como la Tabaiba o la Visillo, entre otras muchas. También estuvo el frente de la Comisaría de Vilagarcía y desde la jefatura del Greco analiza ahora la situación del narcotráfico en Galicia, con organizaciones criminales menos extensas pero igual de activas gracias a su experiencia y, sobre todo, a los "contactos" que mantienen los históricos capos arousanos en Sudamérica. El último gran golpe del Greco al narco, la operación Barranca Bermeja que permitió incautar 2.700 kilos de cocaína y la detención de históricos del narcotráfico, entre ellos, del patriarca del clan de los Charlines y uno de sus hijos.

-En estas últimas operaciones contra el narcotráfico han vuelto a saltar a la palestra nombres históricos que llenan las portadas de los periódicos desde la década de los ochenta...

-Yo creo que la cuestión de que el narcotraficante se reinserta está visto que no es así. Este es un ejemplo claro. Creo que ciertos contactos que estas personas tienen a nivel de Sudamérica o a nivel de infraestructuras hacen que se mantengan ahí. Hay contactos sudamericanos que están muy vinculados a ellos, y digo Sudamérica porque ya no es Colombia el único país importante; y los gallegos siguen trabajando para ellos. Sin embargo, en este último asunto, y ya se ha escrito mucho sobre el tema, la figura de Charlín no es más que un secundario.

-¿Qué ha pasado en esta ocasión?

-Yo pongo un ejemplo muy gráfico. Los grandes equipos de fútbol tienen importantes estrellas que cobran muchísimo dinero y que muchas veces los equipos trabajan para ellos, para que metan goles y se luzcan. No obstante, dependiendo de las circunstancias del partido o de las características del rival, tienen que bajar a defender y realizar labores de obrero. Es el ejemplo de lo que sucede aquí. Importantes figuras, yo creo que un poco venidas a menos como es el caso de los Charlines, en este asunto han sido secundarios. No han cogido el protagonismo que parece que podían tener.

-¿Por qué los históricos se mantienen ahí, en escena?

-Por contactos, experiencia..., pero sobre todo por lo primero: porque tienen los contactos. Otro caso, por ejemplo, el de Jacinto Santos Viñas [otro histórico también detenido en la operación]. Si uno repasa la hemeroteca comprueba que debe a la Justicia creo que unos 20 años de prisión. Cuando yo estuve ya en el Greco en la etapa entre los años 2007 y 2015 lo recuerdo en prisión y ahora hacía unos meses que había logrado el tercer grado para salir a la calle y ya estaba haciendo lo mismo que hace años. Son grupos que no tienen una gran capacidad económica pero sí muchos contactos, que yo creo que es lo fundamental.

-¿Y quién tiene la capacidad económica para organizar los transportes entonces?

-Probablemente gente que no está dando la cara y que en ocasiones no hemos logrado llegar hasta ellos. Son las oficinas de los cárteles aquí. En esta última ocasión hemos conseguido llegar hasta un representante de un alto nivel como es el ejemplo de Paul Wouter [un holandés afincado en Marbella, para quien el juez ordenó el ingreso en prisión]. Es un hombre de mucho nivel, con mucha autonomía para dar instrucciones.

-Es un hecho, se ha visto en otras operaciones y juicios como el del Mulo, que los cárteles tienen sus propias oficinas en Galicia...

-No suelen estar aquí, envían gente para la operación. Es lo más seguro para ellos. Ciertos movimientos de determinados grupos o personas tanto en Madrid como en Galicia cantarían mucho y ellos intentan siempre minimizar riesgos. ¿Cómo lo hacen? Viajes esporádicos y cuantos menos contactos, mejor. Las largas negociaciones a nivel criminal no son operativas y son muy negativas. A la hora de la verdad mandan a su representante con muy poco tiempo. En el caso del Riptide cogimos al enlace de los colombianos cuando ya se marchaba solo un día después de alijar la mercancía. Los mandan en los mismos días para dar fe de lo que va a pasar y ya está. En este caso logramos llegar a este hombre afincado en Marbella de mucho nivel, que trataba directamente con los sudamericanos.

-Con la operación Tabaiba , en 2009, se logró desmantelar toda la red logística que tenían los narcos para desembarcar grandes cantidades de cocaína utilizando lanchas rápidas. Entonces se logró llegar hasta casi cada pieza del engranaje que permitía una actividad tan intensa con las planeadoras, desde el combustible a los mecánicos, etc. ¿Cómo está la situación actualmente, se han recompuesto estos grupos?

-Ahora mismo creo que no hay grandes organizaciones de narcos, grupos importantes, como había en aquel entonces, con un sinfín de lanchas y especialistas en planeadoras como pudiera ser el caso de O Parido [Juan Carlos Fernández Cores], o como Patoco en su momento. El primero está en busca y captura y el segundo ya fallecido. Saro [Baltasar Vilar] también está huido. Ya no hay un líder de lancheros aquí, ni tampoco un ejército de personas cada uno con su cometido para mantener aquella infraestructura. En esta última operación vemos que lo que tenían era un buque pesquero y vehículos alquilados y que pensaban sacar la mercancía de puerto al mismo tiempo que descargaban la pesca. ¿Cuál era el mejor punto de encuentro para pasar desapercibido? Pues la zona en la que estaba faenando el pesquero gallego. Intentan refinar sus tácticas.

-¿Pero cambian sus métodos por necesidad o para hacerse menos vulnerables? Las lanchas necesitaban de un gran número de personas implicadas y eso complica una operación y el riesgo de ser descubierto...

-Este grupo no tenía lanchas. Buscan formas de trabajar más seguras y si se obtiene la colaboración de pescadores, pues mucho mejor. Como dice, mantener la infraestructura de las lanchas exige mucha más gente y millones de euros para dar respuesta a todas las necesidades del tipo logístico. Ahora simplifican, buscan la sencillez.

-¿También son grupos más pequeños para tener más seguridad?

-Buscan ser grupos más flexibles. Cada vez las distintas células de cada organización son más independientes. Los eslabones que unen las cadenas son más finos. Las grandes organizaciones e infraestructuras con naves es algo que parece que ha terminado. Al menos por ahora. No obstante, las intenciones de delinquir siguen siendo las mismas. Los grandes grupos no existen pero su capacidad de actuación depende de las circunstancias de cada momento. ¿El que se acaba de desarticular era un gran grupo? Por tamaño no, pero por la cantidad de droga que se iba a mover y los resultados de la operación sí, aunque la mayoría de los integrantes no tuviera una gran capacidad económica y fueran meros comisionistas. Insisto, la experiencia y, sobre todo, los contactos, son los que importan.

-¿Cuáles son las principales vías de entrada de droga hoy en día?

-No por el hecho de que la Policía española sea la que más droga incauta significa que sea el lugar por dónde más cocaína entra. Creo que la vía que más se está utilizando actualmente son los envíos en contenedor. Hay grandísimos puertos con controles mínimos en países que quizá no le están dando tanta importancia al narcotráfico como España. Aquí también tenemos grandes puertos como Algeciras, Barcelona o Valencia. Creo que los envíos en contenedor es la principal vía de entrada de cocaína. Luego en segundo término están los gallegos. La estadística dice que sale más rentable y más seguro utilizar esta vía de los puertos. Esto no quita que el narco gallego con capacidad para hacerlo, por su infraestructura o contactos, siga trabajando los envíos en barco; pero los puntos calientes del tráfico de drogas no están en España, sino en los puertos de otros países del norte de Europa. En primer lugar porque tienen mucho movimiento de contenedores y en segundo porque sus Fuerzas de Seguridad quizá no se lo tomen tan en serio como en España.