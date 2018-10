El ciclista agredido con un martillo: "No soy capaz de ir a ningún lado, recibo amenazas"

Delfín Santiago y Ángel Iglesias, los ciclistas agredidos con un martillo por un camionero en Lourizán (Pontevedra) tras un incidente de tráfico, tienen previsto reunirse mañana con su abogado para analizar los pasos que dar en su denuncia contra el chófer que fue grabado en vídeo enarbolando la herramienta contra los deportistas, imágenes que se hicieron virales.

Además, Delfín Santiago, que acumula solo este año 18.000 kilómetros de pedaleo, reconoce que "no me atrevo a salir todavía con la bici" y está muy afectado. Incluso prevé acudir la próxima semana al médico por los dolores que siente en un brazo, por los golpes recibidos el jueves.

"No soy capaz de ir a ningún lado", señala Delfín, que se refugia en su casa. Denuncia que "recibe "amenazas e insultos". Y rechaza la versión del camionero, que dijo que fue agredido primero por un ciclista. "No es así", insiste, pero sea como sea subraya que no es admisible reaccionar "con un martillo". El afectado dice que también recibe "numerosas muestras de cariño y ánimo de los que me conocen y de los que no, incluso de camioneros".

La plataforma Change.org tiene abierta una recogida de firmas en defensa del camionero, para que este episodio no afecte a su vida laboral. Hasta la tarde de ayer había unas 1.800 firmas.