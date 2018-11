Arrestan al 'rey del cachopo' en Zaragoza tras identificarse el cadáver de su expareja

César Román, el conocido como el rey del cachopo, lucía actualmente una abundante barba, pelo rapado y estaba más delgado que en las fotos e imágenes publicadas hasta ahora, todo para evitar ser identificado. Pero la dueña del restaurante Gerardo de Zaragoza -donde trabajaba como cocinero desde hace dos meses- avisó a la Policía cuando lo reconoció en un programa de televisión tras confirmarse que la mujer descuartizada en Usera era su novia y que él estaba desaparecido desde agosto.

César llevaba dos meses trabajando de cocinero (no estaba de cara al público) en el restaurante zaragozano. Lo hacía bajo el nombre de Rafael y con apellidos también falsos -había falsificado documentación personal- pero su jefa no sabía nada. Sin embargo, ayer ató cabos y alertó al 091. "No puede ser, es mi cocinero" , dijo sorprendida. Poco después los agentes comprobaban en el bar que era el rey del cachopo y lo detenían.

El conocido como el rey del cachopo tenía antecedentes por lesiones, estafa y violencia de género por quebrantamiento de condena. Tanto policía como el juzgado madrileño que investiga el crimen de su novia habían expedido horas antes de su arresto las órdenes de búsqueda de César Román, tras conocerse por las pruebas de ADN que el torso de la mujer encontrada en un local de Usera en agosto era el de su novia.

La dueña del bar avisó a la Policía a las 10.15 horas y siguió las instrucciones que le dieron para que mantuviera la calma y actuara con normalidad. En torno a las 10.30 horas fue arrestado. Uno de los agentes ha entrado en la cocina con la excusa de la devolución de un pedido pero pudo identificarlo con precisión, así entraron más agentes para que se identificara. "Yo soy el que buscáis", les dijo y fue detenido como presunto autor del asesinato de Heidi Paz Bulmes, de 25 años y nacionalidad hondureña.