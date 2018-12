Caen 7 miembros de una banda del Este en Vigo cuando intentaban asaltar el Toys 'R' Us

En pleno puente festivo y a las puertas de las celebraciones navideñas, una banda de delincuentes del Este intentó hacer su particular agosto en una conocida juguetería de Vigo, Toys 'R' Us, que en esta época hace su mejor campaña al dispararse las ventas. No era por tanto un asalto al azar. Ni los ladrones precisamente aficionados. Todo lo contrario. Pero la activación de la alarma y el enorme despliegue policial que rodeó el establecimiento casi de inmediato -propiciado por la mayor presencia de patrullas en el casco urbano dada la gran afluencia de visitantes que registró Vigo estos días- dio al traste con los planes de los delincuentes de hacerse con un suculento botín económico. La Policía Nacional, con apoyo de la Local, detuvo a siete varones, todos originarios de países del Este, que habían realizado un butrón en el techo de la nave para acceder a la misma.

La alerta se recibía a las dos de la madrugada. Uno de los dispositivos de alarma de la juguetería detectó movimientos. La Sala del 091 fue advertida y varias patrullas de la comisaría se dirigieron allí. Algunas estaban cerca. Colaboró la Policía Local. "Se llegó a la zona instantáneamente", describen fuentes policiales. En el exterior ya fueron detenidos tres individuos con bolsas de material de albañilería y otro fue localizado dentro de un vehículo, donde había más herramientas.

Los restantes tres delincuentes fueron localizados en el tejado. En ese momento intentaban salir, después de ascender por unas cuerdas del interior del establecimiento al que habían entrado por el butrón del techo. Los bomberos tuvieron que acudir después con el coche escalera para bajar del tejado a estos tres arrestados y a los agentes que subieron allí para atraparlos.

Sin botín

A los ladrones no les dio tiempo a robar nada. Todo apunta a que, cuando los sorprendió la alarma decidieron irse, pero el despliegue policial motivó su captura. No se sabe aún si tenían más compinches en el entorno que lograron eludir el cerco policial, lo que se investigará recabando imágenes de las cámaras.

La Policía Nacional, que tiene un plazo de 72 horas antes de poner a los detenidos a disposición judicial que seguramente agotará, inició las pesquisas. Algo que en otros casos suele ser un trámite sencillo, la identificación de los detenidos, no lo está siendo con los individuos capturados en el Toys 'R' Us. En estas bandas no es infrecuente el uso de nombres falsos. Al hecho de que los individuos no llevaban documentación, se une su nula colaboración. Al principio incluso se daba por hecho que todos eran kosovares, pero ya se sabe que no es así, aunque sí que proceden de países del Este.

Junto al papel de cada uno en la banda, y más datos como si llevaban un tiempo en Vigo y donde se alojaron, otra de las claves es la toma de huellas de los detenidos, para determinar si tienen antecedentes y si coinciden con otros delitos cometidos en España u otros países de Europa. En Vigo, en los últimos meses, no hubo asaltos de estas características. También se buscarán huellas en el vehículo y en las herramientas. Todo apunta a que es una banda itinerante. La juguetería abrió ayer con normalidad.