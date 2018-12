Detenido en Ferrol y puesto en libertad con cargos por estafar en la compra de coches de lujo

Un hombre ha sido detenido y, posteriormente puesto en libertad con cargos tras prestar declaración en los juzgados de Ferrol, acusado de ser el presunto responsable de cinco delitos de estafa en la compra de vehículos de alta gama, además de haber recibido hasta cuatro reclamaciones judiciales por hechos similares. Tras la detención del individuo investigado, se ha logrado devolver los coches a sus propietarios legítimos.

El investigado fue detenido el pasado 26 de noviembre por agentes de Policía pertenecientes a la Comisaría de Ferrol-Narón, tras haber iniciado semanas antes una operación para clarificar un fraude. Supuestamente, el hombre contactaba por teléfono con particulares que anunciaban sus vehículos, la mayoría de alta gama, en distintos portales de internet y, tras acordar un precio, les requería que le enviaran a través de un programa de mensajería instantánea móvil una fotografía de la documentación del vehículo, del DNI del propietario y el número de cuenta bancaria para poder realizar una transferencia para el pago del mismo.

Posteriormente, el hombre les remitía por este mismo método, a través de WhatsApp, una copia de una transferencia bancaria por el importe acordado, que en realidad era falsa, ya que era un pantallazo del inicio de la operación, que no llegaba a materializarse.

El presunto estafador que fue detenido y puesto en libertad con cargos elegía sobre todo los viernes y sábados para acudir a buscar los vehículos. Manifestaba que el lunes aparecería en la cuenta bancaria del beneficiario el dinero transferido y alegaba que al ser fin de semana las entidades no funcionaban, algo que en realidad no acontecía, ya que no realizaba los ingresos.

El operativo se puso en marcha tras tener constancia de tres denuncias en distintas localidades gallegas. Todos los afectados manifestaban haber sufrido el mismo modus operandi. Por parte de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Judicial de la Comisaría que comparten los municipios de Ferrol y Narón, en colaboración con la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, se estableció un dispositivo en las inmediaciones de la residencia del denunciado durante el mes de noviembre.

El varón fue detenido cuando circulaba a bordo de uno de los vehículos que había conseguido ilegalmente mientras que el resto estaban escondidos en garajes comunitarios a la espera de poder venderlos. Uno los vehículos figuraba a nombre de un tercero, que había adelantado una fianza para su compra.

Red criminal en Oropesa

Además, la Guardia Civil de Oropesa de Mar (Castellón), junto a las de Málaga, Huelva, Valencia, Murcia y Zaragoza han desmantelado una red criminal, a nivel nacional, dedicada a la falsificación de vehículos y su posterior venta a través de las redes sociales. En el marco de la Operación Portal, seis personas fueron detenidas en Castellón, por la venta ilegal de nueve vehículos falsificados, que eran anunciados en diversas páginas web.

La trama consistía en recabar datos sobre vehículos que se anunciaban en diversos portales de venta de segunda mano. Luego alquilaban vehículos similares y los falsificaban, haciéndolos pasar por los vehículos que se encontraban anunciados previamente.