Denuncian una doble agresión machista en Sanxenxo

Varias personas han presentado denuncias en la Guardia Civil de Sanxenxo contra un joven que presuntamente agredió a dos chicas durante la madrugada de ayer domingo.

Según la versión de los testigos, entre ellos unos matrimonios que habían coincidido antes con la pandilla en el mismo restaurante, el joven comenzó a increpar a un grupo de chicas de la localidad cuando se dirigían hacia la Praza dos Barcos y al recriminarle sus comentarios una de las mujeres recibió un fuerte golpe en la cara con la mano abierta.

Aunque los amigos del supuesto agresor lo agarraron inmediatamente, pudo soltarse y golpear a otra chica, según explican los testigos. Incluso trató de dar un puñetazo a una persona que se interpuso para evitar las agresiones.

Una de las personas que asistió al incidente es la concejala del BNG Sandra Fernández Agraso, que en Facebook describe su versión de los hechos: "O tipo levantou o brazo e coa parte externa da man doulle un forte golpe que sonou dunha maneira brutal. A rapaza perdeu o equilibrio e tivo a gran sorte de que as amigas a suxetaron porque do golpe caeu para atrás"

Añade que "os amigos do energúmeno este suxetárono, e os alí presentes empezamos a recriminarlle o que fixera, entón o tipo sóltase dos amigos e vai cara outro grupiño de rapazas, que non tiñan nada que ver co primeiro e sin decir nada mételle outro golpe a outra rapaza que desta vez si cae redonda ao chan do gran golpe que lle dou".