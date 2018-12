Los 'narcoarrepentidos' de la 'operación Nécora' reclaman una pensión

Una pensión de jubilación que les permita vivir con dignidad. Esta es la reclamación de los dos primeros narcoarrepentidos gallegos, testigos protegidos durante veinte años y cuyo testimonio facilitó las condenas del primer gran juicio contra los clanes del narcotráfico en la denominada operación Nécora, desde Los Charlines a Laureano Oubiña que fue condenado solo por delito fiscal. Manuel Fernández Padín y Ricardo Portabales descubren ahora que nadie cotizó por ellos durante ese tiempo en el que recibieron protección, una medida que conllevaba vivienda, coche, escoltas y un salario de 55.000 pesetas inicialmente y algo más de 900 euros después.

Una situación que, explica Fernández Padín, no les permitía trabajar pues no podían facilitar datos de filiación y salían a la calle con escoltas pues su vida peligraba. "Tuvimos que trasladarnos a Madrid. Nosotros cobrábamos con cargo a los fondos reservados y para dar amparo legal a la medida se aprobó la Ley de Testigos Protegidos, pero nunca se desarrolló; tampoco se cotizó en clases pasivas como nos prometió el fiscal Antidroga Javier Zaragoza", explica.

La respuesta del Ministerio del Interior a la reclamación del vilanovés, de 60 años y con graves problemas de salud tras un trasplante, es clara: el tema no es de su competencia. Por un lado porque "las medidas de protección que a su juicio impidieron la cotización fueron acordadas por decisión judicial, por lo que no sería procedente interferir" y por otra parte "porque la tramitación de todo lo relacionado con las pensiones excede de las competencias que este Ministerio tiene atribuidas".

El vilanovés va a dirigirse ahora al Ministerio de Justicia, pero teme que finalmente tenga que pleitear contra el Estado: "Si en España no me dan la razón, iré a Estrasburgo. Allí entenderán que me corresponde una pensión. Que se pronuncie la Justicia europea. No se puede consentir que un testigo protegido durante veinte años y que no puede trabajar, esté sin cotizar".

El arrepentido recuerda que la Ley de Testigos Protegidos entró en vigor en 1994, coincidiendo con la lectura de la sentencia de la operación Nécora, el primer gran golpe a los clanes gallegos del narcotráfico, y pretendía dar amparo a la situación en que se veían los dos narcoarrepentidos, Manuel Fernández Padín y Ricardo Portabales, a quienes el juez Baltasar Garzón y el entonces fiscal Antidroga Javier Zaragoza les prometieron que no tendrían que preocuparse por su futuro. La Ley no se desarrolló y ahora, casi treinta años después deben afrontar la jubilación sin ningún tío de cotización que les permita disfrutar de una pensión.

"Nos dejaron solos y abandonados de repente. Desde 1994 hasta 2010 fuimos testigos protegidos, podíamos sobrevivir, pero de repente, de un día para otro nos retiraron todos: la protección y el dinero. Me vi en la calle con mi mujer y mi hijo, que tiene una discapacidad, la pensión no contributiva y la renta mínima de inserción social apenas nos bastaba, menos mal que recibimos ayuda de la familia", relata Manuel Fernández Padín.

Ahora tocará otra vez a la puerta de la ministra de Justicia, aunque con pocas esperanzas, pues ya le envió una carta en el mes de julio en la que recordaba que "me jugué la vida y la de mi familia, como así reconoció la Audiencia Nacional en su sentencia", y la ministra se puso en contacto con el Ministerio del Interior para que encontraran una solución. Al final, nadie parece ser el responsable de la grave situación que viven los dos primeros narcoarrepentidos.