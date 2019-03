Los incendios activos en Asturias descienden a 44

Asturias registra este lunes 44 incendios forestales: 8 controlados, 15 activos y 21 en seguimiento. Una situación que ha mejorado frente a la registrada la pasada madrugada, cuando se llegaron a contabilizar 139 fuegos, ha informado el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez.



Las labores de extinción se concentran en 15 fuegos localizados en Cangas de Onís, Lena, Llanes, Onís, Parres, Piloña, Salas y Valdés.



El resto de incendios, un total de 84, están en seguimiento y pendientes de revisión, actuación que desde primera hora de la mañana se está llevando de forma coordinada entre la Guardería de Medio Natural el Principado y el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).



La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado en las últimas horas en distintos puntos de la región a un total de 211 efectivos, 47 vehículos terrestres y dos helicópteros. En concreto, la UME trabaja en sendos incendios registrados en Soto de los Infantes, concejo de Salas; en Llordón, Cangas de Onís, y Naves, en Llanes.



A lo largo de esta jornada está previsto que más de 300 efectivos participen en las labores de extinción, entre los Bomberos del SEPA, la UME, la Guardería del Medio Natural, las Brigadas de Incendios Forestales (BRIF) y las empresas forestales. A este dispositivo se suma otra treintena de personas en labores de coordinación, atención de llamadas y planificación.





La mayor parte de los incendios "son intencionados", según el Gobierno

Los ecologistas apuntan "a la generación de pastos para el ganado"

Aterrador fuego cerca de Llanes #AsturiesArde Hemos pasado auténtico miedo. Por favor, todo el mundo con cuidado. Salida 300 de Valmori, Celorio. Soberón. pic.twitter.com/QTlferlJlf — Pilar G. Bahamonde (@BahamondePG) 3 de marzo de 2019

Tres helicópteros y 128 efectivos luchan contra las llamas en Cantabria

Controlado el último foco del incendio de Muskiz

También está previsto quey unKAMOV), que se sumarán a los cuatro helicópteros que ya trabajan en el operativo.La Sala del 112 Asturias ha atendido desde ayer cerca de 4.000 llamadas relacionadas con la oleada de incendios.El índice de riesgo de incendio forestal en Asturias es hoy de muy alto o extremo, debido a las elevadas temperaturas y la baja humedad, por lo que están prohibidas las quemas.Ante esta situación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, telefoneó ayer al jefe del Ejecutivo asturiano, Javier Fernández, para ofrecerle el apoyo de medios estatales para su extinción.La mayoría de las decenas de incendios que en las últimas horas se han registrado en Asturias, y que han obligado a la intervención del Ejercito,Según el consejero de Presidencia del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, aún es pronto para tener datos precisos, pero las estadísticas ya indican que más del 80 por ciento de los fuegos forestales son provocados de forma intencionada.Martínez ha vuelto a apelar a la responsabilidad ciudadana y ha recordado que quemar en estas condiciones "está absolutamente prohibido y que es un delito" con el que, además, se pone en riesgo la vida de las personas que están trabajando en su extinción."Nos encontramos anteque ha rebajado las medidas de lucha contra los incendios forestales cuando deberían haberlas aumentado", lamentan desde la Coordinadora Ecologista de Asturias. Señalan que ya advirtieron de que el levantamiento de los acotamientos al pastoreo de las zonas quemadas, en marzo de 2017, iba a traer como consecuencia un aumento en el número de incendios, porque se estaba "normalizando" aún más la "cultura del fuego"."Ese día el parlamento asturiano dioa quienes queman sin autorización. Buena prueba de ello es que mientras en el resto del estado español se está consiguiendo bajar el número de incendios en Asturias seguimos la tendencia contraria", han señalado desde Coordinadora.Afirman que Asturias es la única comunidad autónoma de España y de la Unión Europea en la que no se acotan al pastoreo las zonas arrasadas por incendios forestales. Señalan que, según los informes de la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y según los datos de las Brigadas de Investigación de Incendios del Principado de Asturias (Bripas), casi el 80% de los fuegos en Asturias "están relacionados, de una u otra manera, con la generación de pastos para el ganado".Cantabria tiene, a primera hora de esta tarde,de los que seis están estabilizados y dos controlados, Y contra los que luchan tres helicópteros y, en palabras del presidente, Miguel Ángel Revilla.Los fuegos aún no sofocados están en Fuente Buena, en Castro Urdiales; en Tezanos, Villacarriedo; en Aés (Puente Viesgo), San Pedro del Romeral, Bárcena Mayor (2), en Cosío (Rionansa) y Tudanca (3), informa el Gobierno, que apunta al respecto que los que más preocupan son el de Cosío (Rionansa) y los de Bárcena Mayor (Los Tojos).A mediodía de hoy, que durante la noche ocasionó momentos de preocupación por sus dimensiones y porque se extendió a Liérganes.El último foco del incendio desatado este pasado domingo en una, ha quedado extinguido sobre las 8.00 horas de este lunes tras los trabajos de horas desarrollados por los bomberos.El fuego, que se originó pasadas las 19.30 horas,Los tres fueron extinguidos con el paso de las horas, el último, esta mañana.Según el jefe del servicio de Montes de la Diputación de Bizkaia, Carlos Uriagereka, encargado de coordinar las ha confirmado que el fuego se encuentra "totalmente extinguido" porque "afortunadamente,Según ha manifestado a Radio Euskadi, el incendio ha afectado, "a falta de una valoración más precisa de la superficie", a 50 o 70 hectáreas, si bien "no demasiado al arbolado", principalmente eucaliptal.