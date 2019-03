Dos heridos al caer su coche por un barranco de unos diez metros en la A-52 en As Neves

Un aparatoso accidente de circulación. Un hombre y una mujer de 35 y 30 años respectivamente resultaron ayer heridos al salirse de la vía con su vehículo en la A-52 a la altura de As Neves y precipitarse por un barranco de unos 10 metros. Un amplio dispositivo se trasladó hasta el punto. Ambos fueron trasladados por el 061 al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

La alerta se recibió poco antes de las cuatro de la tarde. El coche, un Toyota Yaris, se salió de la vía, impactó con el guardarraíl y se precipitó por un desnivel en la autovía en sentido Vigo poco después de salir del túnel de A Cañiza. El choque con la barrera y la vegetación que había en el barranco habrían amortiguado la caída. El vehículo, que acabó cerca de un riachuelo, no volcó. Fue uno de los ocupantes el que telefoneó al 112. Indicaban que habían tenido un accidente, que estaban heridos pero no sabían exactamente el punto donde se encontraban. La localización fue complicada, por lo que mandaron su ubicación por móvil a la Guardia Civil. Además de patrullas del Instituto Armado, se movilizaron los bomberos de Porriño y Ponteareas, varias ambulancias del 061 y el helicóptero medicalizado, si bien no fue necesaria su intervención. Cuando llegaron los bomberos, explican, los heridos estaban fuera del vehículo. Aparentemente, un lesionado tenía el tobillo o la pierna rota y la otra persona tenía heridas más leves.