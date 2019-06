"No quiero que un inocente esté entre rejas, pero sí que busquen al culpable", dice el padre de la víctima

Una "bofetada" en medio del duelo por el crimen de un hijo. Así vivió la familia de Soufian Mraha la noticia de la puesta en libertad del hasta ahora único sospechoso por la muerte a puñaladas del joven en Salceda hace poco más de diez días. "Nos dejó descolocados, no entendemos como hace unos días la juez lo manda a prisión sin fianza y ahora lo dejan en libertad. Si de verdad es inocente, hay un culpable en la calle. Soufian no murió de un infarto, lo apuñalaron", clamaba ayer Abdel El Aziri, portavoz y amigo de la familia, quien tras hablar con el padre del joven asesinado, Sahid Mraha, este último quería recalcar que "no quiero ni me interesa que un inocente esté entre rejas, pero sí que busquen al culpable".

Los familiares de Soufian, personados como acusación particular en la causa, siempre han mostrado su confianza en la Justicia, aunque confiesan encontrarse ahora en un "mal momento". "Desde que creían que se había encontrado al culpable y que ingresaba en prisión, estaban más tranquilos, pero ahora con esta noticia ya no saben a qué agarrarse.