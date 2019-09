La fiscal sostiene que Ana Julia asesinó a Gabriel de forma deliberada y "a sangre fría"

Cometió "un delito de asesinato", un acto "deliberado, consciente" y "a sangre fría". Con esta convicción arrancó ayer su relato ante el jurado popular la fiscal en el juicio contra Ana Julia Quezada que ayer arrancó en la Audiencia de Almería por la muerte violenta, en febrero de 2018, del pequeño Gabriel Cruz. El niño, con tan solo ocho años, "no tuvo opción alguna de salir con vida de aquella finca" de Rodalquilar, en Níjar, a la que fue en coche con su presunta asesina, agregó la representante del ministerio público, que, al igual que la acusación particular, solicita prisión permanente revisable para la acusada, que prestará declaración hoy.

Quezada comenzó la vista con lágrimas en los ojos, mientras la fiscal solicitaba incorporar dos pruebas: un reportaje fotográfico de la zona en la que desapareció Gabriel realizada por el Laboratorio de Criminalística y la evaluación económica de la búsqueda.

La fiscal sostuvo en su intervención que Ana Julia actuó aquel día "con claro ánimo de ocasionar la muerte a Gabriel, de modo deliberado, consciente, a sangre fría y con absoluto desprecio a la vida" y agregó que le dio "muerte de una forma tan repentina, inmediata e impredecible que anuló toda capacidad de reacción de este niño".

Gabriel no podía esperar además "un ataque que procede de una persona que es pareja de su padre", que había generado "confianza" en él por pertenecer a su entorno familiar, añadió la fiscal. También subrayó el "destrozo moral" y "total desolación" que sembró la acusada durante los once días que duró la búsqueda.

Por su parte, el letrado de la acusación particular, Francisco Torres, reiteró por su parte que el pequeño estuvo "cerca de una hora con posibilidad de salvarse de haber habido una simple llamada" y que la muerte del menor no pudo ser un accidente, como mantiene la defensa de Quezada, asegurando además que "no cabe tanta maldad, hacer tanto daño a un niño" como el que, afirma, hizo la acusada.

"Pudo hacer con el niño lo que quisiera", aseguró el letrado, quien subrayó que le dio una "somanta de palos antes de asfixiarlo". "La secuencia de los hechos es que lo mata y se pone a fumar y a hacer el hoyo. Es seguro que cuando ve que aún respira que lo asfixia ahí", señaló y expresó ante los miembros del jurado popular que su sensación es que "lo quiso descuartizar" ya que "se negó a contestar al juez por qué lo desnudó para enterrarlo después".

En cuanto al móvil, la acusación particular sostiene que es doble. Por un lado, el niño "le estorbaba" en su relación con el padre y, por otro, señala un interés "económico" ya que sabía que la abuela paterna del menor "tenía dinero".

El abogado defensor, Esteban Hernández Thiel, indicó en cambio que Ana Julia "no quería matar a Gabriel, sino callarle" y sostuvo que si el pequeño falleció porque "todo estaba planeado" como sostienen acusación particular y Fiscalía, "parece una chapuza enorme". "Matarle en la vivienda de su padre; quedarse allí con el revuelo mediático que se forma; seguir con ellos „con los familiares„... Un móvil que tiene poco sentido", mantuvo, insistiendo en que su intención no era provocar lesiones al niño, ni causar un sufrimiento añadido a los padres, sino que "no se descubriese lo que había hecho" posteriormente.