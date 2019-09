Año y medio de prisión. Es la pena que pide la Fiscalía de Vigo para un acusado de anunciar falsamente el alquiler de un piso en Ibiza a través de una página web de Internet. Una mujer hizo una transferencia de 1.200 euros como reserva para disfrutar del apartamento y el acusado le dijo que otra persona había entregado 4.200 euros y que si no igualaba la cantidad no le alquilaría el piso para sus vacaciones. La perjudicada no recuperó el dinero.