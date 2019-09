Ana Julia cayó en la trampa y se delató al "encontrar" la camiseta de Gabriel

Ana Julia Quezada, la autora confesa del niño Gabriel Cruz, se puso en el punto de mira de la Guardia Civil al querer inculpar a una expareja, con quien había llegado a la provincia de Almería desde Burgos, colocando una camiseta en las proximidades de su casa y manifestando que él "odiaba a los niños" .

Los investigadores le tendieron una trampa, ya que seguía el día a día de la investigación a través de su nueva pareja, el padre del pequeño. A través de éste y de un hermano le pasaron información falsa, como que iba a haber un registro secreto en la finca donde enterró a Gabriel, que finalmente la llevaron a intentar trasladar el cuerpo y ser detenida.

Diversos mandos de la Guardia Civil, manifestaron ayer en el juicio que el hallazgo de la prenda del niño supuso un punto de inflexión en la investigación. Entre ellos, el capitán José María Zalvide, jefe de la Policía Judicial de la Comandancia de Almería. Ala madre del pequeño, explicó, "no le cuadraba lo de la camiseta, dijo que ella (Quezada) no vestía al niño, y que eso de que olía a Gabriel no lo podía saber, que le generaba sospechas, que veía que no podía ser así".

Un investigador relató que las pesquisas realizadas en Burgos apuntaban que las familias de sus exparejas la consideraban una "persona fría, calculadora, muy materialista" que pensaban que se había casado con diferentes hombres "por dinero".

El hermano del padre de Gabriel Cruz, manifestó ayer en la vista que le "llamó la atención" que, un día después de la desaparición del menor, en la finca familiar de Rodalquilar, en Níjar (Almería), hubiese contra la pared "una pala, un rastrillo y un hacha, ordenados, bien puestos, en línea, como cuando vas a un examen y colocas los bolígrafos en línea".

"Me extrañó muchísimo porque Ángel no tiene herramientas allí. La pala estaba en otro cortijo que vendimos y del que se limpió todo para pasarlo a casa de mi madre en Las Hortichuelas", explicó a preguntas de las acusaciones en lo que supone un primer apunte para intentar apuntalar que Quezada actuó con premeditación y supuestamente trasladó las herramientas al lugar donde tendría planeado cometer el crimen.

El hermano de Ángel Cruz también expuso que Ana Julia sabía que nadie iba a ir a la finca de Rodalquilar el día en que dio muerte a Gabriel porque él estaba trabajando, su mujer "de viaje de trabajo" y sus hijas en casa ya que la mayor "tenía décimas de fiebre".

Por su parte, el sargento primero y jefe del Grupo de Homicidios de la Guardia Civil de Almería, ha declarado que Patricia Ramírez, madre de Gabriel, sospechó de Quezada tras el supuesto hallazgo de la camiseta del menor y que la asesina confesa ya comunicó un día después de la desaparición del pequeño que tenía "una expareja, que terminó mal con ella porque no había aceptado la ruptura de la relación".

Aunque estaba prevista su participación, finalmente fiscal, acusación y defensa han renunciado a interrogar al exmarido de Quezada, Miguel Ángel Redondo, según el abogado de Quezada porque al haber sido condenado por malos tratos a la acusada iba a ser "poco imparcial" por su "enemistad obvia".

Un policía local de Níjar (Almería), amigo de la familia de Gabriel, ha sostenido que el hallazgo de la camiseta se produjo en un lugar que había inspeccionado personalmente horas antes.

"Se me ponían los pelos de punta porque me estaba contando un plan, ella fue la que...", ha manifestado el agente sobre los detalles que le dio Ángel Cruz, padre del menor.