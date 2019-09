Cientos de personas exigen más medios para la búsqueda de Yago de la Puente

Cientos de personas arroparon ayer a la familia de Yago de la Puente, el coruñés de 28 años desaparecido en Ortigueira el pasado 14 de julio, en la concentración celebrada en la plaza de Pontevedra. La convocatoria pretendía reclamar que se dote de más medios a las búsquedas de los desparecidos. La familia agradeció también el apoyo recibido en estos dos meses y apeló al joven: "Si nos escuchas, piensa la cantidad de personas que te quieren, que se han reunido aquí y en Ponferrada para recordarte, piensa en tus abuelos, en la cantidad de amigos que tienes y, por todos ellos, sinos simplemente: 'Estoy vivo".

Los padres y el hermano del desaparecido leyeron un manifiesto junto al Eusebio da Guarda, centro en el que se formó Yago de la Puente. Lamentaron que los medios para buscar a los 12.000 desaparecidos con alertas activas en España son "tremendamente escasos" y criticaron que en casos como el de su hijo no se aporten recursos como perros especializados o el helicóptero de la Policía Nacional por considerarlos desapariciones voluntarias, mientras que para buscar a "otra persona de mucho renombre social" „en alusión a Blanca Fernández Ochoa„ sí se organizó "una batida con todos los medios disponibles por la zona". Aseguraron haber sentido mucha "impotencia" al "surgir el supercaso mediático, muy similar" y apreciar el distinto trato.

"Es necesario que se visibilice el problema y que Yago y los 12.000 restantes y sus familiares y amigos sean tratados como corresponde y pongan los medios necesarios para su búsqueda", reclamó la familia. El manifesto concluyó con unas palabras para el desaparecido, al que trasladaron su cariño y aseguraron que le siguen esperando y buscando.

La familia recordó ayer la información que tienen sobre la desaparición del joven. Yago de la Puente se marchó de Ortigueira, "abandonando a los compañeros que estaban con él en el camping, y cogiendo a las 11 de la mañana un tren en dirección Ferrol". El tren se paró en Cerdido e hicieron que los pasajeros se cambiasen a otro. Tras preguntar al maquinista cómo podía ir a A Coruña, decidió no continuar el viaje en tren y "se puso en marcha en busca de un bus con la intención de seguir hacia A Coruña", contaron. Aseguraron que se le vio por la zona "deambulando" en las siguientes 36 horas. "A partir de ahí desaparece", afirmaron los familiares y recordaron que el día 21 realizaron una primera batida junto con unos 150 amigos y familiares. Lamentan que, pese a no haberse obtenido más información, se mantenga la consideración del joven como "desaparecido voluntario" y que en otra batida realizada el 25 de julio no se pusieran medios para mejorar la eficacia de la búsqueda pese a que habían avisado a la Guardia Civil con dos días de antelación, aseguran. Afirman que continuarán la búsqueda dentro de sus posibilidades.