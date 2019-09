Una joven que denunció abusos sexuales en Narón declara en el juicio que se resistió

Una joven que denunció a un hombre por supuesto abuso sexual tras una noche de fiesta en 2017 en Narón alegó que no se acuerda con seguridad de lo ocurrido porque había bebido, pero recuerda ver al acusado sobre ella y pedirle de manera reiterada "no, no, por favor". En el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña, la víctima, que entonces tenía 17 años, relató que conoció al hombre en la puerta de un pub y su siguiente recuerdo es "estar tirada en un campo en una esquina y él en otra de pie" y mirándola, instante en el que se vio las medias rotas. La Fiscalía pide seis años de prisión y siete de libertad vigilada, además del pago de una indemnización de 17.700 euros.