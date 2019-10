El 'violador del ascensor': "Me considero culpable"

Pedro Luis Gallego, conocido como el violador del ascensor, ha pedido perdón varias veces a las cuatro víctimas por las que ha ido este jueves a juicio así como al resto, asegurando que es víctima de sí mismo por "un impulso" que no puede controlar y para el que ha pedido ayuda.

Gallego ha hecho uso de su derecho a la última palabra en el juicio que se ha celebrado en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, en el que el fiscal pide 96 años de cárcel por la violación de dos mujeres y otros dos intentos en 2016 y 2017 en las cercanías del hospital La Paz de la capital.

Gallego ya fue condenado en su momento a 273 años de cárcel por el asesinato de Leticia Lebrato, de 17 años, en Valladolid, y de Marta Obregón, de 19, en Burgos, además de otras dieciocho agresiones sexuales. En 2013 quedó en libertad gracias a la derogación de la doctrina Parot.

"Le hablo con el corazón en la mano, sabiendo que me voy a morir en la cárcel", ha dicho al tribunal con semblante sereno, y ha añadido: "Estoy arrepentido de todo lo que he hecho e incluso de haber nacido".

"Que me entiendan a mí también porque yo me considero una víctima de mí mismo. Tengo un impulso que no puedo controlar", ha asegurado tras manifestar que tiene un problema psicológico del que no ha sido tratado específicamente, a pesar de solicitarlo, y para el que ha pedido ayuda.



Se considera "culpable"

Gallego ha confesado por primera vez desde que se le detuvo que violó a dos jóvenes e intentó agredir sexualmente a otras dos entre diciembre de 2016 y abril de 2017, hechos que se produjeron tres años después de abandonar la cárcel tras la derogación de la Doctrina Parot.

"Me considero culpable", ha afirmado de forma rotunda tras ser preguntado por el tribunal sobre los hechos relatados en los escritos de acusación.

A petición de las partes, la Sección Sexta ha acordado que las testificales de las víctimas sean a puerta cerrada y se ha renunciado a parte de la prueba tras el reconocimiento de los hechos. Este reconocimiento supondrá una reducción de pena a imponer en la sentencia.

La Audiencia Provincial de Madrid ha arrancado este jueves el juicio contra el conocido depredador sexual, quien se enfrenta a 96 años de prisión por dos agresiones sexuales y el intento frustrado de otras dos materializado en una ristra de delitos. Las víctimas, representadas por tres acusaciones particulares, elevan sustancialmente su petición de condena.

El acusado ha llegado a las 9.39 en un furgón de la Guardia Civil, saliendo con su rostro oculto con una gorra y unas gafas de sol. Su recorrido por el pasillo ha dejado ver el rostro visiblemente deteriorado y demacrado del acusado, quien no ha querido desprenderse de unas grandes gafas de sol que ocultan parte de su cara.

A su llegada, la abogada que representa a la asociación Clara Campoamor en nombre de varias víctimas ha subrayado que hay prueba sólida que podría sustentar una condena refiriéndose al posicionamiento de telefónico, pruebas de ADN, huellas y rastro de fibras.



Amplio historial delictivo

Cuenta con un amplio historial delictivo ya que había sido condenado anteriormente por dos delitos de asesinato y varios de violación. En esta ocasión, el fiscal le acusa de dos delitos de detención ilegal; dos delitos de agresión sexual continuada; dos delitos de lesiones; y delito de robo con violencia.

En junio de 2017, fue detenido acusado de nuevas agresiones sexuales tras ser excarcelado en 2013 tras cumplir parte de la condena por el asesinato de la menor Leticia Lebrato y otros 18 delitos por agresión sexual.

Su 'modus operandi' era secuestrar a punta de pistola a sus víctimas en una zona próxima al Hospital de La Paz. Luego se las llevaba a Segovia para agredirlas sexualmente y las devolvía al lugar del rapto en coche.

Pedro Luis Gallego era un violador en serie excarcelado en noviembre de 2013 tras materializarse la derogación de la Doctrina Parot --que redujo el tiempo en prisión con carácter retroactivo-- sobre sus actuaciones entre los años 70 y 90. Gallego no había sido vigilado por la Policía desde su excarcelamiento.



Hechos a juzgar

La primera acción delictiva que la Fiscalía imputa ahora al acusado se produjo el 16 de diciembre de 2016 sobre las 23.35 horas. Fue entonces cuando abordó "repentinamente" en una calle situada en la zona norte de Madrid con una pistola intimidatoria a una joven de 17 años de edad. Varios viandantes impidieron que se llevara a la joven y la chica solo resultó herida leve en su rodilla.

Dos meses después, el 19 de febrero de 2017, Pedro Luis Gallego Fernández acudió sobre las 00.00 horas a otra calle también situada en la zona norte de Madrid donde tras encañonar a una joven con una pistola le llevó hasta su coche, "la tapó con un gorro los ojos, la ató las manos por la espalda con bridas y la tumbó en el suelo de los asientos traseros del vehículo".

A continuación la llevó hasta un domicilio situado en Segovia "donde maniatada e impedida de toda visión tuvo que soportar del procesado que la agrediera sexualmente en cinco ocasiones". Sobre las 14.30 horas del día siguiente dejó a la víctima en una calle de Madrid "previo lavado del cuerpo para evitar dejar vestigios".

La víctima, a la que le sustrajo su teléfono móvil, auriculares así como 50 euros, perdió el curso que estaba estudiando ya que estuvo sometida a tratamiento psicológico por estos hechos.

El tercer hecho delictivo se refiere a unos hechos ocurridos sobre las 1.40 horas del 2 de abril de 2017 cuando abordó en plena calle a otra joven a la que exigió a la fuerza que se introdujera en el coche, "llegando a empujones a meterla dentro del vehículo". La víctima logró huir del lugar.

La última acción delictiva ocurrió sobre las 22.45 horas del 14 de abril de 2017 también en una calle de Madrid cuando el procesado abordó a otra mujer a la que tras colocarle una pistola en la cabeza la introdujo "a empujones" en un coche.

"Tras darle leves golpes, la puso una brida y luego una cinta de pegar de pintor en las manos y tras taparle los ojos la sentó en el asiento del copiloto llevándola hasta la gasolinera", donde la obligó a mantener relación sexual completa".

A continuación el acusado llevó a la mujer hasta Segovia donde durante más de seis horas la estuvo forzando sexualmente. Al amanecer la limpió y la llevó nuevamente a Madrid abandonándola en la calle.