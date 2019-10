Los Mossos detuvieron a un hombre de 70 años acusado del homicidio de un octogenario al que habría matado de un golpe de bastón en una discusión, en una residencia de ancianos de Sant Just Desvern, donde ambos vivían. En la agresión no hubo ensañamiento, un golpe que en otros casos no sería mortal pudo serlo dada la edad de la víctima.