Juan Carlos Quer, a su hija: "Cada noche siento más tu muerte que mi vida"

Juan Carlos Quer, padre de Diana y firme defensor de la prisión permanente revisable para la que consiguió más de dos millones de firmas cuando algunos partidos políticos anunciaron su derogación, mantiene un perfil bajo estos días previos al juicio. "Lo que procede ya es que hable la Justicia", sostiene. Ya había solicitado previamente que no se difundan ni publiquen datos o fotos sensibles de la autopsia de su hija al considerar que causa "un dolor adicional e innecesario" a la familia. También en nombre de su hija Diana, reclama su derecho a la Justicia y a su propia dignidad.



Donde suele pronunciarse el abogado madrileño es en la red social Twitter, donde ayer escribió un tuit dirigido a su hija asesinada: "Diana,comienza el juicio contra tu asesino confeso, pero no se te hará Justicia, porque ninguna condena te devolverá la vida. Cada noche escucho tus gritos de socorro desde el interior del maletero de aquel coche, cada noche siento más tu muerte que mi vida".





Loshan vivido una doble tragedia mediática desde quedesapareció. La exposición pública del conflictivo divorcio entre los padres de la joven, es el duro tributo que ha tenido que pagar la familia para buscar a su hija durante año y medio. La mala relación entre los progenitores, que se vieron cuestionados sobre si eran buenos padres, las denuncias cruzadas y las discusiones entre las dos hermanas adolescentes o el tipo de amigos que tenían, centraron las noticias cuando no había avances informativos en la investigación.El contencioso que enfrentaba a la pareja y sus visitas a los juzgados, además de los enfrentamientos entre familiares con llamadas a la Policía, se han convertido en una guerra que no cesa. Hace apenas veinte días la madre y la hermana de Diana se enzarzaron en público tras la detención depor una denuncia de lesiones de su exmujer. La hija tildó de mentirosa a su madre y el padre, que quedó en libertad, denunció a su exmujer por injurias y calumnias. Nada se hubiera hecho público de no ser por la trágica muerte de