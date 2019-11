La Guardia Civil desarticula un grupo kosovar dedicado a los robos en viviendas

La Guardia Civil tiene en marcha una operación que tiene como objetivo desarticular un grupo supuestamente dedicado al asalto de viviendas. Se trata de un dispositivo que, según las fuentes consultadas, se dirige desde la Guardia Civil de A Coruña y al menos suma dos personas detenidas.

Según los escasos datos que han trascendido, estos detenidos son dos personas que origen kosovar que estarían implicados en robos en domicilios en distintos puntos de Galicia. La detención de al menos uno de ellos se produjo en plena calle en Pontevedra. Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil abordaron a esta persona en la calle con varios vehículos camuflados, lo que llamó la atención de distintos viandantes.

Fuentes de la Guardia Civil confirmaron el operativo, del que todavía no pudieron aportar datos puesto que se estaba llevando a cabo durante la jornada de ayer con registros en distintos puntos, además de las actuaciones que se estaban llevando a cabo en Pontevedra.

Este operativo coincide en el tiempo con la alerta lanzada ayer por la Policía Nacional de la comisaría provincial de Pontevedra, que ha detectado a lo largo del pasado puente la presencia de varios testigos de plástico transparente en el marco de la puerta de acceso a una vivienda de la ciudad.

Los agentes ruegan a los vecinos que intensifiquen su atención antes de acceder a la vivienda para comprobar que no hayan colocado testigos de plástico transparente en el marco de las puertas o incluso en los buzones.

Estos testigos son instalados para controlar y comprobar si hay moradores en el interior de la vivienda de tal manera que, cuando vayan a cometer los robos, observarán si las puertas continúan con los testigos colocados.

Saber si hay alguien dentro

Esa marca les indica que en ese periodo de tiempo no ha habido movimiento alguno en la vivienda, lo que les da vía libre para cometer el robo. De ahí la importancia de no permitir el acceso al edificio a personas ajenas al mismo. La colaboración entre todos los vecinos es fundamental, así como tomar medidas preventivas como asegurarse de que se cierra con llave la vivienda y no solo con el resbalón o no desconectar el timbre y, por supuesto, no dejar nunca una llave oculta cerca de la entrada.