La Fiscalía de Lleida archiva las diligencias contra el agricultor Josep Pàmies

La Fiscalía de Lleida ha archivado las diligencias de investigación contra el agricultor leridano Josep Pàmies y la Cooperativa Dolça Revolució a raíz de las denuncias emitidas por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Cataluña y Alicante.

Según han informado desde el ministerio público de Lleida, las diferentes instituciones médicas denunciaron que Pàmies y su entidad habían promocionado a través de diversos canales productos como el MMS (Miracle Mineral Solution) como "una terapia efectiva para hacer frente al coronavirus". Asimismo, aseguran que ofrecían consejos de salud "sin tener titulación" para hacerlos públicos y que habían enviado a todos los Colegios de Médicos de España un correo electrónico con el asunto "Solicitud empleo Dióxido de cloro".

A raíz de la investigación, la Fiscalía ha decidido archivar las diligencias al no poder acreditar que los denunciados "fabriquen o vendan" el MMS, tampoco que publiciten su venta en el mercado o que "elaboren, despachen, suministren o comercien con dicho producto". De la misma forma, explican que no se ha podido intervenir y analizar MMS a los investigados, por lo que "no se ha podido justificar el perjuicio en forma de riesgo para la salud de los consumidores".

Al no tener ninguna denuncia por delitos de lesiones o estafa y al considerar que en los correos electrónicos recibidos por los denunciantes "no se aprecia delito de coacciones", Fiscalía ha considerado preciso remitir el caso a la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria del Departamento de Salud para que aplique una "sanción administrativa por llevar a cabo publicidad de productos que no están autorizados".