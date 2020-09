Patricia Aguilar narra en un libro la historia de su captación en la secta sexual de un gurú peruano

La joven de 21 años Patricia Aguilar narra por primera vez en un libro cómo fue captada con 16 años a través de internet y arrancada de su familia por una secta sexual, que la empujó a una huida "no voluntaria" que concluyó cuando su padre le rescató junto a su bebé de dos meses en una selva de Perú.



En el libro 'Hágase tu voluntad', de la editorial Alrevés y colección SinFicción, que sale este lunes a la venta, la periodista Vanesa Lozano cuenta en primera persona el infierno vivido por la ilictana entre 2016 y 2018.



En las 306 páginas del libro se refleja, además, el agujero legal y la complejidad de perseguir este tipo de delitos en España, tal y como ocurrió con Patricia que fue manipulada hasta el punto de conseguir que abandonara a los suyos solo una semana después de cumplir 18 años para ir a Perú convencida de que había sido elegida para repoblar el mundo junto al gurú de la secta con la inminente llegada de un apocalipsis.

Portada del libro 'Hágase tu voluntad', de la editorial Alrevés y colección SinFicción, que sale este lunes 21 de septiembre a la venta

Patricia Aguilar reseña que el objetivo de 'Hágase tu voluntad' es que su terrible historia ayude a otras jóvenes a detectar este tipo de engaños por parte de extraños que, como le sucedió a ella, aprovechan las redes sociales para colarse impunemente en su habitación para tratar de anular su voluntad.



El libro está escrito por la periodista cordobesa Vanesa Lozano tras horas de conversación con Patricia, y se recoge lo sufrido hasta el rescate, incluidos diálogos textuales por Whatsapp y otras redes durante un año y medio con el gurú. También aparece la denodada lucha de su familia hasta que la devolvió a casa su padre, Alberto Aguilar.



Patricia quiere que su infierno "sirva" a otras víctimas, pero prefiere evitar exponerse públicamente con la salida del libro porque, aunque está recuperada y con una vida normalizada junto a su hija Naomi de casi dos años, fruto de la relación con su captor, "no se siente preparada", ha explicado a Efe su prima y durante largo tiempo portavoz de la familia, Noelia Bru.



El manipulador es Félix Steven Manrique, que se autodenominaba el Príncipe Gurdjieff y que comenzó a escribir a una Patricia de 16 años después de que ésta colgara en Facebook un mensaje que desvelaba que estaba pasando un difícil duelo por la repentina muerte de un tío de 29 años que para ella era casi como un hermano.



El líder, que cumple 20 años de prisión por trata de personas, aprovechó que "era vulnerable, que buscaba respuestas y cariño" para tenderle la trampa y acabar robándole su adolescencia y su vida.



La joven de Elche no se daba cuenta entonces de lo que sucedía porque cuando estás en la secta "no hay nada más", "vives atrapada en un submundo con cosas que no son reales" y "te convencen de que todo lo que hay fuera es malo", incluida la familia.

"Todos somos susceptibles de caer en una secta"

'Hágase tu voluntad' es un alegato para cubrir el vacío legal que ata de pies y manos a la Justicia y a la Policía mediante el reconocimiento de la figura delictiva de la persuasión coercitiva.



Patricia Aguilar y su familia defienden que esta figura debería quedar recogida en el Código Penal dado que "los delitos de incitación al abandono del domicilio familiar de un menor son tan leves que no compensa hallar a una persona al otro lado del mundo".

"Te convencen de que todo lo que hay fuera es malo", incluida la familia.

La autora, la periodista Vanesa Lozano, ha destacado a Efe que también se trata el proceso de "desprogramación y lucidez" por el que la víctima se da cuenta poco a poco de lo sucedido, un paso fundamental para que haya el "final feliz" que ha tenido Patricia.



"Todos somos susceptibles de caer en una secta, y la peculiaridad de este caso es que nunca ha habido uno documentado de principio a fin como este", según Lozano, que destaca la "generosidad" de Patricia por "abrirse en canal" en las páginas del libro para prevenir a nuevas víctimas de este tipo delincuentes.

Sobre la autoraVanesa Lozano (Pozoblanco, Córdoba, 1989) es una periodista de investigación y sucesos de 'El Periódico de Catalunya', medio que pertenece al mismo grupo editorial que este diario, y colabora de manera habitual en los espacios televisivos de 'Ya es Mediodía' en Telecinco y 'La Hora de La 1' en TVE. 'Hágase tu voluntad' es su primer libro, que se publica este 21 de septiembre dentro de la colección Sin ficción, coordinada por la periodista y escritora Marta Robles.