Hallan el cadáver en descomposición de un indigente en una escombrera en Alicante

La Policía Nacional investiga la muerte de un indigente de unos 60 años cuyo cadáver fue encontrado este jueves en avanzado estado de descomposición en una escombrera de Rabasa, en Alicante, junto a una balsa vacía y cerca de las lagunas. Aunque no se han observado signos externos de violencia, hasta que no se realice la autopsia no se podrá saber con certeza si la muerte se produjo de forma accidental o violenta. La víctima, que llevaba más de un mes muerta, no portaba documentación, pero la Policía logró averiguar que se trata de un indigente de 60 años y natural de Madrid.

Un policía nacional fuera de servicio y su hija estaban paseando a su perro cuando descubrieron el cadáver poco antes de las doce del mediodía y el agente dio la voz de alarma a la Comisaría Provincial, donde se movilizaron de inmediato.

El cuerpo estaba en una de las decenas de escombreras que hay por los caminos de tierra de Rabasa, cerca de las lagunas y junto a una balsa vacía y una pequeña pinada. El cadáver no estaba a la vista, sino que ha permanecido durante más de un mes oculto entre bolsas de escombros y bajo unas planchas de poliestireno o un material aislante similar. El cadáver fue hallado después de que un perro husmeara en la zona donde estaba el cuerpo. No era el primer día que lo hacía y eso levantó la sospechas.

Tras descubrirse el cadáver, que se encontraba en avanzado estado de descomposición, en el lugar se personaron policías de las brigadas de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Policía Científica. El juzgado de Instrucción número 1 de Alicante, en funciones de guardia, también fue alertado del hallazgo del cadáver y envió al lugar a la comisión judicial.

Las labores de inspección del lugar y del cuerpo antes de proceder al levantamiento del cadáver se prolongaron durante algo más de dos horas. Sobre las 14.15 horas un furgón funerario del Instituto de Medicina Legal de Alicante abandonó el pareja de Rabasa donde fue hallado el cadáver y este viernes está previsto que se le practique la autopsia para averiguar si el hombre fue asesinado o murió por causas naturales.

No obstante, el lugar donde apareció y el hecho de que el cuerpo estuviera tapado con planchas induce a pensar que podría tratarse de una muerte violenta. Los agentes del Grupo de Delincuencia Violenta ya comenzaron ayer a tratar de identificar a la víctima analizando denuncias de personas desaparecidas y la Policía Científica recogió diferentes efectos en el lugar para analizarlos con el fin de recabar alguna pista que permita esclarecer el fallecimiento. Entre ellos había alguna vaina, pero no parece que guarde relación con el caso en un principio.

No es la primera vez que en este entorno de esta zona húmeda de Rabasa se localiza un cadáver. En el lugar se han personado efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, de las brigadas de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Policía Científica, que han recogido vestigios con el fin de esclarecer este hallazgo.