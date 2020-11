Agresión homófoba a un joven de 19 años en Barcelona

Un joven de 19 años ha denunciado este domingo haber sido agredido física y verbalmente en el metro de Barcelona a causa de su condición sexual, en la que es la segunda agresión homófoba que se produce en la capital catalana en solo dos días.



El joven, Arnau S., ha explicado en Twitter que es la primera vez que le pegan "por ser marica" y ha relatado cómo fueron los hechos, que ya han sido condenados por el Observatorio contra la Homofobia , que se ha puesto a disposición de la víctima.





M'acaben de pegar per primera vegada x ser marica. No se com sentir-me.