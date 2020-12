Un vecino de la Pobla del Duc ha denunciado ante el juzgado de guardia de Ontinyent una presunta estafa perpetrada durante varios meses. Según su testimonio, la llamada de una entidad financiera hace unas dos semanas en la que le reclamaban el pago de un préstamo que no había contratado hizo saltar todas las alarmas y acabó revelando que se habían concedido a su nombre casi una veintena de microcréditos y préstamos contratados por internet por un valor superior a los 30.000 euros, sin que él lo supiera.

A raíz de ese descubrimiento y al hacer repaso de los pagos bancarios, el hombre descubrió que había estado pagando cerca de 2.000 euros mensuales durante los últimos cinco meses por la amortización de esos créditos, así que optó por bloquear primero su cuenta, que se había quedado a cero, anular las tarjetas y posteriormente cerrarla con el objetivo de evitarse mayores problemas.

En estos últimos días desde el descubrimiento del fraude, este vecino de la Pobla del Duc ha recibido 98 requerimientos de pago e incluso descubrió que uno de los préstamos había utilizado su coche como aval, asegura. "Me llamaron y me preguntaron que cuánto quería por el coche. Me quedé muy sorprendido, porque no lo tenía en venta. Y resulta que lo habían hecho suplantando mi identdad", afirma.

Según reflejó en la denuncia presentada el 25 de noviembre en el juzgado, la presunta autora de estos hechos sería su exmujer, acusación que ahora investiga el Juzgado de Instrucción de Ontinyent número 1. Según la actual pareja del denunciante, la presunta autora de los hechos y el supuesto cómplice que la habría ayudado ya han sido citados a declarar ante el juez esta misma mañana.

El modus operandi, según la denuncia, era hacerse pasar supuestamente por su exmarido con la presentación del DNI, de su nómina en una administración municipal de la Safor y de su número de cuenta bancaria, incluso después de que se hubiera firmado el divorcio entre ambos, aseguran. Con esa información, la acusada "tuvo suficiente" para contratar un total de 19 préstamos, o esa es al menos la cifra que la víctima ha podido confirmar hasta el momento y por la que ha presentado la denuncia.

"Te pueden fastidiar la vida"

Además de llegar al fondo del asunto y recuperar el dinero perdido, que cifran en unos 10.000 euros, el principal motivo para hacer pública la denuncia es "que la gente sepa que, con unos pocos datos personales en manos de la persona equivocada, te pueden fastidiar la vida. Es increíble la facilidad con que puedes obtener créditos de hasta 900 euros a través de internet".

De momento, afirman que ya han enviado copia de la denuncia a todas las entidades financieras y bancarias que concedieron los créditos. "Nos han dicho que con eso bastará para que dejen de cobrarnos. Eso esperamos...", explica la pareja del hombre.