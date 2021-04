Una enjambre sísmico sacude la Región de Murcia desde la tarde de este domingo tras registrarse en menos de 24 horas un total de once terremotos.

Esta cadena de temblores arrancó, en Calasparra a las 14.00 horas de este domingo con un terremoto de 1,5 grados en la escala de Richter, según detectó el Instituto Geográfico Nacional. A este le sucedieron seis seísmos en Moratalla esta pasada madrugada, con magnitudes comprendidas entre los 1,5 y 2,7 grados. El de mayor fuerza ocurrió a las seis de la mañana y tuvo su epicentro a tan solo un kilómetro de profundidad.

Desde el amanecer, se han registrado varios temblores más. El primero de ellos fue pasadas las 7.00 horas en Moratalla y tuvo una magnitud de 1,8 grados. En torno a las 10.30 horas de este lunes, los vecinos de Caravaca de la Cruz también han podido sentir dos temblores de 1,5 y 1,6 grados que se han sucedido con dos minutos de diferencia.

Finalmente, el último de los temblores registrados hasta el momento en la Región ha ocurrido a las 11.10 horas en Moratalla y su magnitud ha sido de 2,5 grados.