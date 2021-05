La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, ha absuelto a un sospechoso de traficar con droga en la localidad coruñesa de Boiro al no haber "prueba directa de la comisión de un hecho delictivo" por parte del acusado.

El tribunal considera acreditado que el 16 de marzo de 2007 en el curso de una instrucción en la que eran investigadas varias personas, se practicó entrada y registro en el domicilio del acusado, donde se encontró una libreta con dibujos y anotaciones, cuatro teléfonos móviles y 200 euros.

Con todo, en el fallo resalta que "no existe en este caso prueba directa de la comisión de un hecho delictivo por parte del acusado". "No ha sido visto realizando actos de tráfico de drogas. No se ha encontrado droga en su poder", destacan los jueces.

En la sentencia, recogida por Europa Press, el tribunal señala que el Ministerio Fiscal "sostiene la tesis acusatoria alegando la existencia de indicios que considera suficientes para inferir que el acusado realizaba actividades de tráfico de drogas".

Así, menciona el hallazgo de droga en poder de otras personas que fueron enjuiciadas de forma independiente en la pieza separada del presente proceso; la utilización por el acusado del teléfono terminado en que relaciona con él por la declaración de un guardia civil al que le pareció su voz, la localización en el entorno de Boiro y las manifestaciones espontáneas del acusado diciendo que lo tiró a la ría; la interpretación policial de los mensajes en la que sostiene que se pone nota a la droga, y la libreta, en la que constan mapas con la localización de los emplazamientos de la droga.

Sin embargo, en opinión de la Sala "esos indicios no permiten realizar una inferencia sólida, lo suficientemente cerrada para tener la certeza de que el destino de la droga era su distribución entre terceros".

Por ello, la Audiencia de A Coruña absuelve a este procesado del delito contra la salud pública por el que fue acusado y declara de oficio las costas del proceso.