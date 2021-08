María Isabel de la Rosa, la mujer de 44 años de edad que fue hallada sin vida este martes en una vivienda de Albacete no tenía relación alguna con el detenido por su presunta implicación en su muerte, ni existían denuncias previas contra él, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Era en la tarde de este martes, tras un fuerte despliegue policial, cuando se encontraba el cuerpo sin vida de la vendedora de la ONCE, de la que no se sabía nada desde el jueves 19 de agosto, en una vivienda del barrio de La Estrella y ha detenido a un hombre relacionado con estos hechos.

Muchos vecinos se congregaron en la puerta de la vivienda donde se ha halló el cuerpo sin vida de la mujer que estaba siendo buscada por la Policía Nacional y por familiares y amigos. También acudieron al inmueble, de donde primero salió el detenido y después al cuerpo de María Isabel, numerosos policías y el subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa.

La Asociación SOSDesaparecidos había lanzado este pasado sábado la voz de alarma, ya que no se sabía nada de esta mujer desde el jueves 19 de agosto, y había difundido el cartel con su imagen y datos. El Juzgado de Instrucción Número 3 de Albacete ha autorizado la práctica de la autopsia, que realizarán en la mañana de este miércoles dos médicos forenses. Sobre el caso de ha decretado secreto de sumario.