La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha celebrado este martes una vista oral por el recurso de apelación presentado por el abogado de Nobert Feher, alias El ruso contra la sentencia de la Audiencia de Teruel que le condenó el pasado mes de abril por el triple crimen de Andorra, hechos cometidos el 14 de diciembre de 2017. La defensa ha pedido la repetición del juicio, la nulidad del veredicto y de la sentencia, con la oposición del fiscal y las acusaciones.

Feher, quien ha seguido la vista por videoconferencia desde la cárcel, fue condenado por tres delitos de asesinato en las personas del ganadero José Luis Iranzo y los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, en concurso con dos delitos de atentado y tres delitos de robo con violencia en las personas.

Como responsable del asesinato de José Luis Iranzo, se le impuso una pena de 25 años de prisión; como responsable del asesinato de Víctor Romero, en concurso con un delito de atentado, a una pena de 25 años de prisión, y como responsable del asesinato en la persona de Víctor Jesús Caballero, en concurso con un delito de atentado, a la pena de prisión permanente revisable.

El letrado de la defensa Juan Manuel Martín Calvente, ha expuesto que el veredicto del jurado no estuvo lo suficientemente argumentado, que su patrocinado actuó en legítima defensa y sin alevosía, que tampoco concurre el delito de atentado en el caso de la muerte de los dos agentes de la Benemérita, que puede hablarse de homicidio e incluso de libre absolución, y que pudo producirse alteración o falta de custodia en el escenario del crimen.

La falta de motivación del veredicto y la sentencia "es palmaria y arrastra a la repetición de este juicio", ha señalado. Asimismo, ha alegado que "tan pausible es que se hayan producido los hechos como los relata la sentencia, como que se hubieran producido por legítima defensa".

Para Martín Calvente, "se produjo un acometimiento mutuo entre Feher y dos personas que eran miembros de la Guardia Civil, pero acudieron sin uniformar, en un coche que no era oficial, que también dispararon sus armas y Feher pudo responder ante lo que consideró una agresión y actuó en defensa de su vida".

El abogado ha finalizado diciendo: "El derecho nos obliga a ser lo más pulcros posible y en ese caso hablamos de prisiones permanentes revisables e incluso de la posibilidad de no revisión de la situación penitenciaria durante un largo periodo de tiempo".

Según el texto de la sentencia, Feher no podrá progresar al tercer grado hasta que cumpla un mínimo de 22 años de prisión, y la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá el cumplimiento de un mínimo de 30 años.

"No cabe tacha"

Por su parte, el Ministerio Fiscal ha impugnado en su totalidad los motivos del escrito del recurso y ha solicitado la confirmación de la sentencia, que es "plenamente ajustada a derecho y se atiene a las pruebas practicadas".

"No cabe tacha" a la sentencia, que ha calificado de "modélica" y el veredicto en este caso es "válido y argumentado" y cumple con el deber de motivación, y hay que tener en cuenta las propias declaraciones del acusado durante la causa y el acto del juicio oral sobre cómo se desarrollaron los hechos. "No cabe la nulidad, ni de la sentencia no del juicio", ha apostillado.

Respecto a los supuestos defectos procesales esgrimidos por el abogado defensor, ha recordado que no salió ninguna protesta por parte de la defensa, ni tampoco aportó pruebas de descargo en el juicio más allá de formular hipotéticas dudas", ha añadido el fiscal, quien ha resaltado la "inexistencia" de indicios de manipulación del escenario del crimen.

Los hechos fueron reconocidos por el acusado, que actuó con alevosía, y cometió los asesinatos para tratar de que no se descubrieran otros de sus delitos, ha agregado la acusación pública.

Enrique Trebollé, el letrado de la familia de José Luis Iranzo, ha pedido también la desestimación del recurso de apelación y la ratificación de la sentencia. "El veredicto y la sentencia de adaptan perfectamente a lo que se vió en el juicio oral, a las declaraciones autoinculpatorias del acusado y a las pruebas periciales, no es arbitrario. Arbitrario sería admitir que Feher actuó en legítima defensa y que hubo indefensión".

El acusado disparó a Iranzo cuando el ganadero entraba en su masico, le estaba esperando, le disparó atravesando órganos vitales y luego le remató, ha manifestado. En el caso de los dos guardias civiles, les disparó por la espalda hasta 17 veces, incluso en las empuñadoras de sus armas.

Los abogados de los familiares de los agentes Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero han impugnado igualmente el recurso, y han afirmado que Feher cometió "tres asesinatos de libro". Feher sabía que iba a disparar contra dos miembros de la Guardia Civil, a los que les sorprendió por la espalda, por lo que se recoge el delito de atentado.

Han coincidido en que el jurado cumplió con su labor, el veredicto es claro y la sentencia es correcta.

Los abogados de UAGA y AUGC han mostrado su desacuerdo con el contenido del recurso, del que han destacado su "falta de concreción", por lo que han requerido que sea desestimado. El acusado reconoció la autoría de los hechos y las más de veinte periciales practicadas fueron contundentes, han indicado.

Norbert Feher fue condenado además por tres delitos de robo con violencia a cinco años de prisión por cada uno de ellos. Se apoderó del vehículo José Luis Iranzo, tras acabar con su vida, un Mitsubishi pick-up, con el que se dirigió a la edificación rural denominada 'Mas de Zumino', donde disparó contra los dos agentes, a los que les arrebató sus dos pistolas reglamentarias, sus cargadores y diversos efectos que llevaban consigo o que guardaban dentro del vehículo policial, así como documentación profesional, particular y efectos personales de Romero.

La detención de Igor 'El ruso' se llevó a cabo en la madrugada del día 15 de diciembre de 2017, en la localidad de Cantavieja (Teruel), localizándose el vehículo sustraído, que había sufrido un accidente en una cuneta de la carretera A-226.