La Policía Nacional detiene en Marbella a tres miembros de Los Ángeles del Infierno L. O.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Marbella a tres miembros de Los Ángeles del Infierno. La operación se enmarca dentro de una investigación en la que han sido detenidas 16 personas, 13 en Dinamarca y tres en España, por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas.

La principal característica del club de moteros mundial conocido como los HAMC (Hell's Angels Motor Club) es su estructura basada en los denominados "capítulos". Se trata de la banda motera más extensa y con más ramificaciones internacionales y cuenta con más de 400 capítulos en todo el mundo, 16 de ellos en España.

Las primeras pesquisas se iniciaron cuando los agentes tuvieron conocimiento de la presencia de tres miembros pertenecientes a la banda de Los Ángeles del Infierno, presuntamente responsables del envío de droga entre España y Dinamarca.

Tras el intercambio de información entre la Policía Nacional y las autoridades danesas se coordinó el envío de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) y de una Orden Europea de Investigación (OEI) sobre estos tres individuos, según han informado desde la Policía Nacional en un comunicado.

Así, tras varias gestiones policiales, a finales del pasado mes de septiembre se llevó a cabo la explotación de la operación. Como resultado, los agentes detuvieron a tres individuos de origen danés, miembros del capítulo de Los Ángeles del Infierno de Marbella.

De igual modo, fruto de los registros, incautaron más de 55.000 euros en efectivo, diez kilos de hachís, numerosos terminales telefónicos --algunos de ellos encriptados--, una motocicleta y varios relojes y joyas de lujo.

La operación policial en España se realizó de forma coordinada con la Policía danesa, que ha detenido a otras 13 personas en su país y ha realizado 20 registros.

Los arrestos son el resultado de una larga investigación en la que se han incautado aproximadamente 20 millones de coronas danesas, importantes cantidades de droga y armas de fuego. Además, seis personas ya han sido condenadas en el marco de esta investigación.

Desde la Policía han explicado que se trata de la banda motera más extensa y con más ramificaciones internacionales. Cuenta con más de 400 capítulos en todo el mundo --en algunos de los cuales ha sido ilegalizada por ser considerada organización criminal-- y 16 de ellos se encuentran en España.

Por otra parte, forma parte de las denominadas "bandas moteras fuera de la ley", las cuales operan como verdaderas organizaciones criminales cometiendo delitos graves como el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales, las extorsiones y otros delitos contra las personas.

A todas ellas les mueve el ánimo de lucro y tienen estrechos vínculos con organizaciones radicales de ultra derecha, operando y escudándose bajo el amparo de asociaciones legalmente constituidas como aficionados a las motocicletas tipo chopper de Harley Davison.

Con esta operación ya son cuatro las actuaciones que la Policía Nacional ha realizado este año contra miembros de Los Ángeles del Infierno. En una operación anterior, los agentes detuvieron en Marbella a otro de sus miembros como presunto autor de homicidio; en otra, realizada en Málaga, incautaron 780 kilos de polen de hachís oculto en latas de tomate; y en una tercera detuvieron, por tráfico de drogas, a un miembro de un capítulo alemán que planeaba asentarse en la Costa del Sol.