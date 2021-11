Cuatro personas, dos de ellas un bebé y un niño de tres años, han muerto en la madrugada de este martes en un incendio en un local ocupado en el número 20 de la plaza de Tetuán, en Barcelona, y otras cuatro han resultado heridas leves y han sido rescatadas por los bomberos en el patio en el que se habían refugiado. Estas cuatro han sido trasladadas a centros hospitalarios por inhalación de humo, que al parecer ha sido la causa de la muerte de las otras cuatro.

Ángel López, jefe del servicio operativo de los Bomberos de Barcelona ha explicado que se ha recibido un aviso a las 5.53: “Lo hemos recibido de una persona que veía salir llamas y humo de un local presuntamente ocupado, una antigua oficina bancaria. Hemos llegado y hemos encontrado el incendio muy desarrollado y había cuatro personas confinadas en un patio pidiendo auxilio”.

Refugiados en un patio

En la parte más afectada por el fuego, ha relatado López, estaban las víctimas mortales: “Hemos encontrado a cuatro personas en el interior, que no estaban identificadas. Con ayuda del SEM, hemos iniciado las maniobras de reanimación y hemos apagado el fuego. Desgraciadamente, ha habido cuatro víctimas. Dos adultos, un bebé y un niño de tres años. Han sufrido los efectos del humo”. López ha añadido que el fuego había sido extinguido y que no había riesgo para vecinos de plantas superiores, por lo que no ha habido que desalojar a nadie.

En el local residía una familia de cuatro miembros y por lo menos otras cuatro personas. Al parecer había problemas de convivencia que llevaron a algunos vecinos a llamar varias veces al 112 para alertar de los conflictos. La última pelea que fue denunciada se ha producido esta misma noche: horas antes del incendio, una patrulla de los Mossos había acudido al lugar, según fuentes consultadas por El Periódico.

Propiedad de una entidad bancaria

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se ha desplazado al lugar de los hechos, ha asegurado que el local pertenecía a una entidad bancaria "que se había desentendido" pero que los servicios sociales municipales sí habían contactado con la familia afectada. Se les había ofrecido ayudas alimentarias y médicas, así como el seguimiento de la escolarización. "Es una noticia terrible e iremos informando sobre lo que vaya pasando, pero no podemos especular sobre lo ocurrido", ha asegurado.

"No era una vivienda, era una oficina bancaria. No puede ser que las entidades se desentiendan. Lo que está claro es que el local no tenía las condiciones de una vivienda", se ha quejado.

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, junto a Colau, ha lamentado igualmente lo ocurrido y ha informado que los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación.