Tres meses y un día de prisión. Esa es la condena que el titular del Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza ha impuesto a dos jóvenes, Jonathan G. y Juan A., por, supuestamente, abandonar a su suerte a Duque, un caballo blanco, en el interior de una pequeña parcela, ubicada en la zona de Los Cabezos de Épila. Cuando el Seprona de la Guardia Civil entró en la propiedad en verano del 2019, hallaron al animal extremadamente delgado, desnutrido, con signos de abandono, sin agua ni comida y rodeado de excrementos secos y basura. También había dos perros muertos.

Inicialmente afrontaban una condena de seis meses de cárcel y que por un tiempo de dos años no puedan trabajar ni tener animales que solicita la Fiscalía, si bien la magistrada firmante de esta sentencia ha considerado una pena ligeramente inferior.

Durante la vista oral, los encausados rechazaron asumir cualquier tipo de responsabilidad, culpabilizándose mutuamente.

Pero para el representante del ministerio público la autoría del delito contra la fauna es compartida. Jonathan G. figura como propietario, según los datos aportados por el chip, mientras que Juan A. se hizo cargo de Duque al menos hasta el mes de mayo.

Ambos, según la acusación realizada por el fiscal, "a sabiendas del sufrimiento que le podían causar, no le prestaron el cuidado debido al no facilitarle los alimentos y líquidos necesarios para cubrir sus necesidades, no solo para su subsistencia sino para llevar una vida sana y adecuada, provocando con ello un daño innecesario en el caballo que sufrió de inanición y que careció de cualquier tipo de control higiénico sanitario".

103 detenidos

En los últimos años se ha constatado una extraordinaria evolución en la protección y defensa de los animales y las condiciones necesarias para su bienestar, lo cual ha venido acompañado de un amplio desarrollo normativo, necesario en la lucha contra verdaderas mafias y organizaciones criminales detrás de esas conductas.

En lo que va de año la Guardia Civil ha detectado 228 delitos de abandono animal en todo el país con 103 detenidos e investigados y 832 detenidos e investigados de maltrato animal con 486 detenidos e investigados. Las infracciones administrativas relativas a la normativa sobre animales de compañía ascienden a más de13.000.